Ali Koç TFF Binası önünden açıkladı: Ali Palabıyık artık bizim stada gelemez!

Ali Koç şu ifadeleri kullandı:

Dün gece olanlar malumunuz. Bu bağlamda TFF'ye geldik. Nelerden, ne için rahatsızlık duyduğumuzu ifade ettik. Sivasspor-Galatasaray maçında yaşanılanlar, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında yaşanılanlar, hakemlik müessesesinin iflasının belgesidir.

"Akıl akıldan üstündür. Herkes dün gece yaşanılanları gördü. Yabancı hakemleri denememiz lazım dediğimiz noktaya geldik.

Ali Palabıyık bir daha maç alır, almaz... Onu bilemem. Bildiğim bir şey var ki; o arkadaş bir daha bizim stadyumumuza, biz yönetimdeyken giremez.

Dün gece olanlar malumunuz. Nelerden, niçin rahatsızlık duyduğumuzu ifade ettik. Sivasspor - Galatasaray maçında yaşananlar, dün yaşananlar Türk hakemlik müessesesinin belgesidir.

SORU: Mehmet Büyükekşi kabul ediyor mu yabancı hakemi?

ALİ KOÇ: Kabul etsin, etmesin, kimin puanı gidiyor? Sivas maçında 3 puan, bugün 2 puan, nasıl olacak?