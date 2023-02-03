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Ali Koç TFF Binası önünden açıkladı: Ali Palabıyık artık bizim stada gelemez!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Riva'da Mehmet Büyükekşi ile görüşmesi sonrasında TFF Binası önünde sert açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 18:15
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Ali Koç TFF'nin önünden açıklıyor

Ali Koç TFF Binası önünden açıkladı: Ali Palabıyık artık bizim stada gelemez!
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Ali Koç şu ifadeleri kullandı:

Dün gece olanlar malumunuz. Bu bağlamda TFF'ye geldik. Nelerden, ne için rahatsızlık duyduğumuzu ifade ettik. Sivasspor-Galatasaray maçında yaşanılanlar, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında yaşanılanlar, hakemlik müessesesinin iflasının belgesidir.
"Akıl akıldan üstündür. Herkes dün gece yaşanılanları gördü. Yabancı hakemleri denememiz lazım dediğimiz noktaya geldik.

Ali Palabıyık bir daha maç alır, almaz... Onu bilemem. Bildiğim bir şey var ki; o arkadaş bir daha bizim stadyumumuza, biz yönetimdeyken giremez.

Dün gece olanlar malumunuz. Nelerden, niçin rahatsızlık duyduğumuzu ifade ettik. Sivasspor - Galatasaray maçında yaşananlar, dün yaşananlar Türk hakemlik müessesesinin belgesidir.

SORU: Mehmet Büyükekşi kabul ediyor mu yabancı hakemi?

ALİ KOÇ: Kabul etsin, etmesin, kimin puanı gidiyor? Sivas maçında 3 puan, bugün 2 puan, nasıl olacak?

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Kara tren
3.02.2023 18:57
Saha da kal Ali Koç!!!! 20 gün önce kendi sahanda içinden geçtik. Sen hala Sivas diyorsun. Palabıyık iyi hakemdir dediğin videoları izle algı yapma yemiyor  
 
haktanır
3.02.2023 18:56
fener alışmış hakemle maç kazanmaya.. bir tane dürüst hakem gördüler mi ne yapacaklarını şaşırıyorlar. ümraniye ,antalya daha pek çoğu hepsinin ikişer golu iptal edilerek fener galio getirildi  
 
Başarısızsın
3.02.2023 18:54
Başarısızsın. Bırak başkası gelsin  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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