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Ali Koç'tan zehir gibi açıklama. ''Türk hakemleriyle bu iş gitmez''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözleri gündeme bomba gibi düştü. ''Bizim ısrarımız doğru bir VAR hakemliği''

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 13:47
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''Türk hakemleriyle bu iş gitmez'' Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan zehir gibi açıklama

Ali Koç'tan zehir gibi açıklama. ''Türk hakemleriyle bu iş gitmez''
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Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirspor maçında hakem Ali Palabıyık'ın tartışmalı kararları sonrası harekete geçti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün TFF binasına hakem yönetimi hakkında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmeye gitti.

Bina çıkışında Ali Koç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ali Koç açıklamasında; ''Türk hakemlik müessesinin iflasıdır. Bunda artık tartışacak konu yok. Federasyonun çok farklı düşündüğünü sanmıyorum. Akıl akıldan üstündür. Herkes dün gece yaşananları gördü. Türk hakemleriyle bu işin gitmeyeceği apaçık ortada. Yabancı hakem konusuna en karşıyken, yabancı hakem denememiz lazım noktasına geldik. 

Şöyle bir öneride bulunduk. Federasyonumuz Dünya Kupası arasında en azından VAR'a yabancı hakem yapabilir miyiz diye irdeledi. Teknolojik olarak başka bir ülkeden bu hizmeti alabilir miyiz, sonuçta fiber optik ile gidiyor. Fiziken ne statta olması ne de Türkiye'de olması gerekmiyor. Ona da baktılar ama yaptıkları temaslarda arzu ettiğimiz çözümleri çıkartamadılar. 

Ama burada 15 hafta kalmışken, hadi bu haftada geçti. VAR'a yabancı hakem gelsin evet, lisan bariyeri var. Bizim FIFA'ya giden hakemlerimiz bile doğru düzgün İngilizce konuşamıyorlar, bırakın diğerlerini. Bizim inancımız, iddiamız, ısrarımız orta hakemin niyeti dünkü gibi bir niyet de olsa doğru bir VAR hakemliği. 

Teknoloji kullanılarak Türk futbolunun en adil şekilde yönetilmesine garanti sibobu olur diye düşünüyoruz. Bu kadar kısa sürede bunu yapabilirler mi, bilmiyoruz. Ali Palabıyık bir daha maç alır, maç almaz, onu da bilemem. Ancak bildiğim bir şey var ki, o arkadaş kariyeri boyunca bizler yönetimdeyken bizim stadımıza giremez.'' ifadelerini kullandı.

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Reis
4.02.2023 15:13
Can aslan boş teneke gibi gürültü yapıyorsun. Fetö ile işbirliği yapan takımlar belli. Niye Fetö işbirlikçisi ve kumpascı takımlara bir şey olmuyor? Bu kumpascı takımları kim kolluyor????  
 
10
4.02.2023 15:01
Söylediklerinin tamamı doğru. Bende 3 oyu verenlerden yanayım ligden çekilmesi gerekirdi. Pisliğin içinde ne kadar çabalarsan sanada o pislik yapışır.  
 
10
4.02.2023 14:59
Terör örgütü artıkları hala Fenerbahçeye her taraftan saldırıyor. Bu ülkede her takım haksızlığa uğramıştır ama hiç biri Fenerbahçe kadar uğramamıştır. Ali Koç ilk defa bu kadar cesaretli konuşuyor.  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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