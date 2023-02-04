Ali Koç'tan zehir gibi açıklama. ''Türk hakemleriyle bu iş gitmez''

Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirspor maçında hakem Ali Palabıyık'ın tartışmalı kararları sonrası harekete geçti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün TFF binasına hakem yönetimi hakkında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmeye gitti.

Bina çıkışında Ali Koç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ali Koç açıklamasında; ''Türk hakemlik müessesinin iflasıdır. Bunda artık tartışacak konu yok. Federasyonun çok farklı düşündüğünü sanmıyorum. Akıl akıldan üstündür. Herkes dün gece yaşananları gördü. Türk hakemleriyle bu işin gitmeyeceği apaçık ortada. Yabancı hakem konusuna en karşıyken, yabancı hakem denememiz lazım noktasına geldik.

Şöyle bir öneride bulunduk. Federasyonumuz Dünya Kupası arasında en azından VAR'a yabancı hakem yapabilir miyiz diye irdeledi. Teknolojik olarak başka bir ülkeden bu hizmeti alabilir miyiz, sonuçta fiber optik ile gidiyor. Fiziken ne statta olması ne de Türkiye'de olması gerekmiyor. Ona da baktılar ama yaptıkları temaslarda arzu ettiğimiz çözümleri çıkartamadılar.

Ama burada 15 hafta kalmışken, hadi bu haftada geçti. VAR'a yabancı hakem gelsin evet, lisan bariyeri var. Bizim FIFA'ya giden hakemlerimiz bile doğru düzgün İngilizce konuşamıyorlar, bırakın diğerlerini. Bizim inancımız, iddiamız, ısrarımız orta hakemin niyeti dünkü gibi bir niyet de olsa doğru bir VAR hakemliği.

Teknoloji kullanılarak Türk futbolunun en adil şekilde yönetilmesine garanti sibobu olur diye düşünüyoruz. Bu kadar kısa sürede bunu yapabilirler mi, bilmiyoruz. Ali Palabıyık bir daha maç alır, maç almaz, onu da bilemem. Ancak bildiğim bir şey var ki, o arkadaş kariyeri boyunca bizler yönetimdeyken bizim stadımıza giremez.'' ifadelerini kullandı.