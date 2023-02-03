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TFF'den Ali Koç, Jesus ve yöneticilerle ilgili flaş karar

TFF, PFDK sevklerini açıkladı. Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus ve yöneticiler Adana Demirspor maçı nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 19:49
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Adana Demirspor Fenerbahçe maçı sonrası PFDK sevkleri açıklandı

TFF'den Ali Koç, Jesus ve yöneticilerle ilgili flaş karar
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Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçından sonra yapılan açıklamalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu PFDK sevkleri açıklandı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

“Hukuk Müşavirliği'nce 03.02.2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 02.02.2023 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ve kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan açıklama suretiyle “ hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım suretiyle “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü İdarecisi EROL BİLECİK'in müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,


FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca, müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 03.02.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN'ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 03.02.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JORGE FERNANDO PINHEIRO DE JESUS'un aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 03.02.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü ÖZDEN ÖZGÜN'ün aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 03.02.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."

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