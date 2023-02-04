Fenerbahçe mi haklı Galatasaray mı Beşiktaş mı. Gürel Yurttaş yazdı

"Ben demiştim" demeyi sevmem ama... Demiştim!

"Futbolun içinden gelen futbolun özellikle de Türk futbolunun her şeyini bilen bir adam Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına gelmeden, atamayla gelen bir başkanla Türk futbolunun düzelmeyeceğini, daha da karmakarışık hale geleceğini söylemiştim.

Burada konu Mehmet Büyükekşi değil.

Hangi iş adamı veya dışardan atanan biri olursa olsun... Türk futboluna çare olamaz.

Ben işler karışacak dediğimde bu kadar da düşmanlığa varacak durumlara yol açacağını tahmin edememiştim.

Şimdi şu hale bakın!

Bugünkü yangının fitili ilk ateşlendiğinde TFF Başkanı tuhaf tuhaf işler peşindeydi.

İşlerin bugünlere geleceğini düşünmedi, düşünemedi.

Çünkü yabancı futbola. İşi niyetli olması yetmedi.

Hakem dedi, yapay zeka dedi, akademi dedi, yabancı nakem dedi. Dedi de dedi!

Olmadı MHK yönetimini değiştirdi.

Oysa yeni gelen yönetimin elinde ne vardı? Yine aynı hakemler. Uzaydan birilerini getirecek hali yoktu ya.

Sonunda zaten patlak olan lastik yerinden de çıktı, araba duvara tosladı.

Görüyorsunuz işte. 3 büyükler arasındaki geçimsizlik savaş haline dönüştü.

Dün açıklama üstüne açıklama geldi. Koca koca adamlar mahalle çocukları gibi ağız dalaşına girişti.

Neye yarayacak bu? Sokakta karşı karşıya geldiklerinde birbirlerini boğazlayamaya kadar işi vardıracak holiganların çoğalmasına yarayacak!

Şimdi sizi duyar gibi oluyorum.

Özellikle kulüp taraftarları. "Peki kim haklı" diyorsunuz değil mi?

Baştan söyleyeyim. Hepsi haksız.

Galatasaray maçında hakem hatası olur, feryat figan!

Fenerbahçe maçında olur, yine feryat figan!

Beşiktaş da çıkar aradan, bir feryat figün daha!

Burada asıl gerçek nedir biliyor musunuz? Kaybeden her kulübün yöneticisi okları başka yöne çevirmek için başlar bağırmaya. Kendilerini hoş göstermek isterler taraftarlara. "Bizim suçumuz yok. Bakın suçlular orada" derler.

Buna çapsız hakemler de çanak tutar.

Aslında haksızlık olduğunda hepsi birleşse iş buraya gelmeyecek!

İyi de birleştirecek adam nerede?

Bakın TFF seçimlerinden önce söylemiştim; yeni seçim yaklaşırken yine söylüyorum.

Türk futbolunun bir bileni Mustafa Denizli orada. Çare budur. Mustafa Denizli veya onun gibi futboldan gelen bir başka biri olabilir.

Yoksa bu yangını söndürmeye itfaiye ekipleri de yetmeyecek.

Bu düşmanlık en sonunda... Söylemeye dilim varmıyor ama çok daha vahim sonuçlara yol açacak.

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