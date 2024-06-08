Ali Koç UEFA'ya başvurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç UEFA'ya başvurdu

Kale arkasında düzenlemeye gitmek isteyen Ali Koç UEFA'ya başvuruda bulundu.

Fenerbahçe'de haftalardır beklenen Olağan Seçimli Genel Kurul başladı.

Vefa Küçük'ün Divan Başkanlığı'na anti-demokratik bir şekilde geldiğini savunan Aziz Yıldırım kongreyi terk etti.

Aziz Yıldırım'ın aksine sonuna kadar kongrede kalan Ali Koç ise üyelere vaatlerinden bahsetti.

Daha fazla taraftarın maçlara gelmesini amaçlayan Ali Koç kale arkası tribünlerini düzenleyeceklerini ifade etti.

Bu konuda UEFA'ya başvurduklarını söyleyen Ali Koç açıklamasında, "Bir kale arkası tribününde 3 tane numune var şu an. Ayakta daha fazla taraftar alabilmek için yapılan bir çalışma. Mevzuata göre UEFA maçlarında ayakta durmak yok ama 5 ülkede deniyorlar. Biz de denemeye girmek istedik. Önümüzdeki sezon deneyecekler. Eğer izni alamazsak, zaten oturulmuyor orada, mavi renkte daha dar oturaklar olacak ve kapasite artacak" dedi.

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