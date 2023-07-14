Ali Koç, Yam Madar'la görüştü

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi İsrailli oyun kurucu Yam Madar, başkan Ali Koç ve yöneticilerle bir araya geldi.

Ali Koç, Yam Madar'la görüştü

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yam Madar, başkan Ali Koç, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan ve Fenerbahçe Beko’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komşuoğlu ile buluştu. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki oyuncu daha sonra Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu ziyaret etti. Burada Fenerbahçe Basketbol Müzesi'ni gezen oyuncuya genel menajer Derya Yannier eşlik etti.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni de gezen Yam Maddar, başkan ve yöneticilerle sohbet etti. (DHA)


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