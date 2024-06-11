Ali Koç yerle bir oldu

Basketbol Süper Ligi final serisi 3. Maçında Fenerbahçe Beko sahasında Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi.

Seride 2-0 üstünlüğü olan sarı-lacivertliler şampiyonluk maçında rakibine 81-82 mağlup oldu.

EN ÇOK ALİ KOÇ ÜZÜLDÜ

Kıran kırana geçen mücadele sonrası şampiyonluğu sadece 1 sayı farkla erteleyen Fenerbahçe’de maç sonu büyük bir üzüntü yaşandı.

Taraftarlarının önünde kupayı kaldırma şansını şimdilik kaybeden Fenerbahçe’de en fazla üzülen ve pişmanlık duyan şüphesiz Ali Koç oldu.

TOTEMİNİ BOZMUŞTU

Bu sezon totem yapmak için maçlara gitmemeyi tercih eden Ali Koç şampiyonluk maçı için bu kararını bozdu.

Ali Koç’un yerinden izlediği ve son sayıda kaybettiği karşılaşma sosyal medyanın gündemi oldu.