Almanya'da Türkiye izdihamı. Böylesi görülmedi

A Milli Takım, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek. Gurbetçiler Ay-Yıldızlı ekibimizi heyecanla bekliyor.

Futbol Federasyonu bugün flaş bir duyuru yaptı. A Milli Takım'ın yarın Hannover kentinde halka açık gerçekleştireceği antrenmanın biletlerinin tükendiği açıklandı.

Yerel saatle 11.30'da başlayacak olan biletlere yoğun ilgi olduğu hatırlatılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"12 Haziran Çarşamba günü, yerel saatle 11.30'da başlayacak olan ve biletleri Aşağı Saksonya Futbol Federasyonu, UEFA ile Hannover Başkonsolosluğu tarafından dağıtılan antrenmanda, A Milli Takımımızın yanında olup destek verecek taraftarlarımıza göstermiş oldukları ilgiden ötürü teşekkür ederiz."