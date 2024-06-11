Almanya'da Türkiye izdihamı. Böylesi görülmedi

Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'da Türkiye izdihamı. Böylesi görülmedi

2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'a, Almanya'da yoğun ilgi var.

A Milli Takım, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek. Gurbetçiler Ay-Yıldızlı ekibimizi heyecanla bekliyor.

Futbol Federasyonu bugün flaş bir duyuru yaptı. A Milli Takım'ın yarın Hannover kentinde halka açık gerçekleştireceği antrenmanın biletlerinin tükendiği açıklandı.

Yerel saatle 11.30'da başlayacak olan biletlere yoğun ilgi olduğu hatırlatılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"12 Haziran Çarşamba günü, yerel saatle 11.30'da başlayacak olan ve biletleri Aşağı Saksonya Futbol Federasyonu, UEFA ile Hannover Başkonsolosluğu tarafından dağıtılan antrenmanda, A Milli Takımımızın yanında olup destek verecek taraftarlarımıza göstermiş oldukları ilgiden ötürü teşekkür ederiz."

whatsapp-image-2024-06-11-at-18-04-12.jpeg

İlgili Haberler
Yılmaz Vural gerginliği
Erol Bulut korkuttu
Mert Hakan Yandaş havalara uçtu
Son Haberler
Intel İsrail'deki 25 milyar dolarlık projesini dondurdu Dünya
Intel İsrail'deki 25 milyar dolarlık projesini dondurdu
Alabora olan teknede ölenlerin sayısı 49'a yükseldi Dünya
Alabora olan teknede ölenlerin sayısı 49'a yükseldi
Yılmaz Vural gerginliği Spor
Yılmaz Vural gerginliği
Atilla Yeşilada: Çok sert çakılacak Ekonomi
Atilla Yeşilada: Çok sert çakılacak
Emekli başına 2 bin 300 TL ceza. Bayram öncesi yaşlıları üzdüler Ekonomi
Emekli başına 2 bin 300 TL ceza. Bayram öncesi yaşlıları üzdüler
Erol Bulut korkuttu Spor
Erol Bulut korkuttu