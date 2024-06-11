Yusuf Yazıcı söz verdi

Fransız ekibi Lille formasıyla bu sezon fırtına gibi esen Yusuf Yazıcı, A Milli Takım'ın, EURO 2024'teki en önemli kozlarından biri olacak.

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın güvendiği isimlerin başında gelen Yusuf, Avrupa Şampiyonası ile ilgili iddialı açılamalar yaptı. İspanyol basınından AS'a özel röportaj veren tecrübeli futbolcu, EURO 2020'de oluşturulan kötü anları sileceklerinin sözünü verdi. .

"Milli Takım'a seçilmek bir onurdur" ifadesini kullanan Yusuf Yazıcı, "Montella beni aradığında çok mutlu oldum. Çünkü EURO 2020'den bana kalan yaralar var. Kötü anıları sileceğiz ve 2024 için elimizden geleni yapacağız. Montella ile yeni bir atmosfer yarattık. Bir rüya gerçek oldu. Ülkeniz için oynamak, kazanmak ve savaşmak. Fatih Terim tarafından ilk kez çağrıldığımda 2017 yılıydı ve 20 yaşındaydım. 20 yaşında bir gencin formasını giyip sahaya atlamasının verdiği o duyguyu tarif etmek gerçekten çok zor" diye konuştu.

Arda Güler ve Kenan Yıldız'da da övgüyle bahseden Yusuf Yazıcı şunları söyldi: "Arda Güler bir Real Madrid oyuncusu, bir Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Önümüzdeki yıllarda en önemli oyunculardan biri olacak. Kenan Yıldız da öyle mesela... Arda özel bir yetenek, büyük bir futbolcu ve her şeyden önce çok iyi bir insan. Geldiği nokta beni hiç şaşırtmıyor. Bu sezon boyunca çok konuştuk. Meraklı bir insan ve her zaman öğrenmeye istekli. Kendini sürekli geliştiriyor. Çok sık duyacağımız bir yetenek."

Lille ile sözleşmesi sona eren ve henüz bir takımla anlaşmayan Yusuf Yazıcı, "Henüz teklif almadım ama birkaç kulüpten ilgi gördüm. İtalya, İspanya ve Almanya. Bazen değişiklikler yeni enerjiler getirir. Dürüst olmak gerekirse, şu anda "planım bu" desem, yalan söylemiş olurum. Ama ayrılırsam da Lille'in kalbimde her zaman çok özel bir yeri olacak" dedi.