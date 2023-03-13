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  • Fenerbahçe'nin Zaniolo'yu elinden nasıl kaçırdığı ortaya çıktı. Roma Başkanı'nın Ali Koç'a telefonda ne dediğini Serdar

Fenerbahçe'nin Zaniolo'yu elinden nasıl kaçırdığı ortaya çıktı. Roma Başkanı'nın Ali Koç'a telefonda ne dediğini Serdar Ali Çelikler açıkladı

Gazeteci ve spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Zaniolo'nun transfer sürecini anlattı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Zaniolo'yu elinden nasıl kaçırdığını açıkladı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 23:31
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Ali Koç Zaniolo'yu elinden işte böyle kaçırdı

Fenerbahçe'nin Zaniolo'yu elinden nasıl kaçırdığı ortaya çıktı. Roma Başkanı'nın Ali Koç'a telefonda ne dediğini Serdar Ali Çelikler açıkladı
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Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Youtube'da yayınlanan VOLE programında flaş açıklamalarda bulundu.

Zaniolo'nun Galatasaray'a transfer olmadan önce Fenerbahçe ile görüştüğünü ifade eden Serdar Ali Çelikler, "Ali Koç, Zaniolo'nun Türkiye'ye gelme ihtimali için Roma başkanını arıyor. Roma başkanı 'alacaksanız alın, şartlar bu, öncelik sizin' diyor. Selahattin Baki Roma'ya gidip oyuncunun menajeriyle görüşüyor, maliyeti fazla geliyor ve vazgeçiliyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray kariyerine çok iyi başlayan Zaniolo, ligde çıktığı ilk resmi maçında Kasımpaşa karşısında ilk golünü attı ve takımına 3 puanı kazandırdı.

ZANIOLO KİMDİR?
Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999'da İtalya'nın Massa şehrinde doğdu. 190 cm boyunda ve sol ayaklıdır. Eski futbolcu Igor Zaniolo'nun oğludur. Zaniolo, Fiorentina genç takımında yetişti. Ardından Virtus Entella'ya katıldı. 5 Temmuz 2017'de Inter'e transfer oldu. Radja Nainggolan'ın Inter'e transferinin bir parçası olarak Zaniolo ve Davide Santon'un Roma'ya transferi gerçekleşti. İtalyan oyuncu ardından Galatasaray'a transfer oldu.

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