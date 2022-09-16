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Serdar Ali Çelikler’den çok konuşulacak Emre Belözoğlu ve Arda Turan kehaneti: ‘Fütüristik bir tahmin’ diyerek açıkladı

Gazetesi ve spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile geçtiğimiz günlerde futbolu bırakan Arda Turan hakkında çok konuşulacak bir tahminde bulundu.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 16:28
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Gazeteci Serdar Ali Çelikler’den çok konuşulacak Arda Turan ve Emre Belözoğlu kehaneti: ‘Fütüristik bir tahmin’ diyerek açıkladı

Serdar Ali Çelikler’den çok konuşulacak Emre Belözoğlu ve Arda Turan kehaneti: ‘Fütüristik bir tahmin’ diyerek açıkladı
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Son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Fiorentina’yı 3-0 mağlup ederek sezona yaptığı sükseli başlangıcını devam ettiren Medipol Başakşehir, Emre Belözoğlu ile geçen sezon yakaladığı başarılı çıkışını sürdürüyor.

VOLE’deki “İlk Raund” programında konuşan gazeteci Serdar Ali Çelikler, Emre Belözoğlu’nun milli takıma gideceğini, Arda Turan’ın da onun yardımcısı olacağını iddia etti. “Alın size fütüristik bir tahmin” diyen Çelikler, “Bu dediğim şimdi değil daha sonra” şeklinde konuştu.

ÖNDER ÖZEN: "EMRE BELÖZOĞLU MİLLİ TAKIMA GERÇEKTEN YAKIN"
Programın bir diğer yorumcusu Önder Özen ise “Emre Belözoğlu, milli takıma gerçekten yakın. Böyle bir şey olursa kimse şaşırmaz.” derken Arda Turan ile ilgili, "İspanya’da başlangıç yapmalı.” ifadesini kullandı.

Çelikler ise Arda Turan’ın çok çok iyi bir teknik direktör olacağını öne sürdürdü ve şöyle devam etti: “Arda ile futbol muhabbeti yaptık. Ben kendisini çok mantıklı ve gerçekçi buluyorum."

EMRE BELÖZOĞLU İTALYA'DA MANŞETLERDE
Öte yandan İtalyan basınından Corriere dello Sport, Fiorentina'yı deviren Başakşehir'i manşetlerine taşıdı Gazete, bir dönem Inter'de de top koşturan Emre Belözoğlu'nun oluşturduğu takımın formuna dikkati çekerek, "Onun Başakşehir’i geride sağlam olduğunu teyit etti ve Fiorentina'ya çok az pozisyon verdi, ardından da gelen fırsatları değerlendirdi." ifadesini kullandı. La Gazzetta dello Sport ise Emre Belözoğlu’nun iyi değerlendirmeleri hak ettiğini belirtti.

yenicaggazetesi.com.tr

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