Ali Koç'a PFDK şoku

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi

Ali Koç'a PFDK şoku

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ali Koç'un, Fenerbahçe Kulübünün sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak kurula sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Beşiktaş Kulübü asbaşkanları Emre Kocadağ ve Serhan Çetinsaya da Ali Koç'la aynı gerekçeyle kurula sevk edilen isimler oldu.

Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli oyuncu İrfan Can Kahveci ile Arabam.com Konyaspor maçında kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas da kural dışı hareket nedeniyle kurula sevk edildi.

Bitexen Giresunspor, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş da çeşitli gerekçelerle kurula gönderildi.

Öte yandan Giresunspor'dan ayrılma kararı alan teknik direktör Hakan Keleş'in de kurula sevk edilmesine karar verildi.
(AA)

Öne Çıkanlar
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Son Haberler
Depremzedelere protez ve ortez tedavileri ücretsiz olacak Güncel
Depremzedelere protez ve ortez tedavileri ücretsiz olacak
Beşiktaş'a sesleniyorum. Ceyhun Kazancı'yı durdurun. Gürel Yurttaş yazdı Spor
Beşiktaş'a sesleniyorum. Ceyhun Kazancı'yı durdurun. Gürel Yurttaş yazdı
Antalya'da silahlı kavga: 1 ölü Yaşam
Antalya'da silahlı kavga: 1 ölü
Sivasspor Fenerbahçe maçının kanalı belli oldu. İşte Jesus'un 11'i Spor
Sivasspor Fenerbahçe maçının kanalı belli oldu. İşte Jesus'un 11'i
Adana'da aile katliamı: 2 ölü, 2 ağır yaralı Yaşam
Adana'da aile katliamı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
Arsenal 4 hafta sonra kazandı Spor
Arsenal 4 hafta sonra kazandı