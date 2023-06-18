Ali Koç'a vur ama dinle. Bak ne diyor? Fatih Saboviç yazdı

Fatih Saboviç- Yeniçağ

Fenerbahçe Mali Genel Kurulu’nda yaşananlar bana Themistokles’in yaşadığı şekliyle tarihin raflarında yerini alan bir olayı anımsattı.

“Başlıktaki söz, İsa'dan Önce 524-460 yılları arasında yaşamış olan Atinalı komutan Themistokles'indir. Öykünün, İsa'dan önce 490 yılında yapılan Salamis Deniz Savaşı'na saatler kala geçtiği rivayet edilir.

O yıllarda Atina ve İsparta, tam anlamıyla Pers istilası tehdidi altındadır. Karada çarpışan İsparta Kralı Leonidas, Perslere karşı büyük direniş göstermektedir. Bu kral, Thermopilai Geçidi'ni tuttuğu 26 kişiyle birlikte can verecektir.

Ancak savaşın asıl can damarı denizlerdir ve Pers donanmasını kırmak gerekmektedir. Themistokles, o sırada bütün yönleriyle işleyen Yunan demokrasisinde siyasi rakiplerini işte buna ikna etmeye çalışmaktadır.

Themistokles düşüncesini savunurken, bir karşıtı ayağa kalkar ve yumruğunu kaldırarak Themistokles'in üzerine yürür. Themistokles elini yüzüne siper eder ve şu tarihi cümleyi söyler:

“Vur ama dinle!”

SAVAŞ KAZANILIR AMA…

Sonuçta sözü dinlenir ve Salamis Deniz Savaşı kazanılır. Pers istilası da sona erer. Bu kesin bir zaferdir ve kesin zaferi kazanan Themistokles hemen akabinde Yunanistan'da gözden düşecektir. İnsanlara iyilik yaramamaktadır.”

NE YAPARSA YAPSIN, OLMUYOR…

Fenerbahçe dün tarihi mali genel kurullarından birini yaşadı. Sarı lacivertli kulübün üyeleri kürsüye çıkıp içlerinden gelen her şeyi açıkça döktü.

Bazı taraftarlar; hayatlarındaki belki de en acı ve sert eleştirileri Başkan Ali Koç ve yönetimine yaptı. Başkan her şeye rağmen kürsüden inmedi, açık açık aktarması gerekenleri dile getirdi.

EKONOMİ VE YENİ ADAY…

Fenerbahçe Kulübü’ne şimdiye dek 200 milyon Euro’luk bir kaynak aktaran, futbol dahil pek çok branşta zirveye oynamasına ve zaferler elde etmesine rağmen; bir türlü yeşil sahada istikrarı sağlayamayan Başkan Ali Koç, hem ekonomik şartların hem de ‘yeni aday’ konusunun altını çizdi.

Koç; net ve açık bir dille; “Yeni aday çıkacaksa gelsin, yoksa herkes sussun” göndermesi yaparak ekonomik yükün altına kimsenin girmeye cesaret edemeyeceğini vurguladı.

HER ŞEYE RAĞMEN DEVAM ETTİ

Kendisine yapılan ağır eleştirileri, Fenerbahçe Başkanı’nın konuşması birkaç kez engellenmesine rağmen kabul ederek; yalnızca olaylar çığrından çıktığında 15 dakikalık bir mola veren Koç, inadını, niyetini, bir şeyleri yola sokmak istediğini çok temiz ve dürüst bir dille ifade etti.

Başkan’ın bu durumu aklıma Themistokles’in hikâyesini getirdi işte…

KADER ONDAN YANA OLACAK MI?

Yakın dönemde Başkan Ali Koç ve yönetimi kendisinin de söylediği gibi, “Başarı gelmezse her şeyin anlamını yitirdiği futbol branşında başarılı olabilir mi?” bilinmez…

Ancak Başkan Koç, ekonomi ve ülke şartlarının her şeyi çığrından çıkardığı bir dönemde gemisini terk etmeyerek elinden gelen fedakârlığı yapmaya çabalıyor.

Gidişat ve kader, bizlere neler gösterecek? Bekleyip göreceğiz…