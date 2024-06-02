Ancelotti'nin Dortmund'un hakimiyetini yıkan hamlesini açıkladı

Yıldızlar gecesi, futbolun beşiği İngiltere’nin dillere destan Wembley Stadı’nda tüm heyecanıyla başladı. Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, Edin Terzic’in liderlik ettiği kendisine oranla görece mütevazı Dortmund’la kozlarını paylaşıyordu.

DORTMUND DİREĞE TAKILDI

İki takım da birbirini uzun süre ölçüp tarttıktan sonra; ilk ciddi tehlikeler Dortmund tarafından 20 ve 24. dakikalar arasına sıkıştırıldı. Real Madrid’in ciddi ön alan baskısını 15’ten itibaren kanatlardan kırmayı başaran Dortmund’un bir şutu direkten döndü.

Bu tehlikeden sonra toparlanmaya başlayan Real Madrid, rakip yarı alanda daha çok alan tutmaya çalıştı. Buna rağmen Dortmund, ilk 15 dakikada pür dikkat hazırlandığı kontra ataklarını işleve sürdü.

TARAFTAR VE ATMOSFER MUHTEŞEMDİ

Real Madrid taraftarları ile Borussia Dortmund’un meşhur Sarı Duvar taraftar grubu; Wembley’de takımlarına verdikleri destekle fırtınalar estiriyordu. Maçın temposu ve geri kalan her şey; Şampiyonlar Ligi’ne yakışır cinstendi.

Dortmund’un 30’ların başında yakaladığı kontrada bir anda 6 kişi ile çoğalıp Real defansını dağıtması görülmeye değerdi. Maçta yavaş yavaş golün kokusu geliyordu ama kendisi ortalarda yoktu.

ZİHİNSEL HAKİMİYET DORTMUND’UNDU

Real Madrid topun hakimiyetini alıp oyunu yönlendirebildiği ölçekte hep etkili olabiliyor genellikle… Dortmund ilk yarı boyunca rakibinin bunu yapmasını önledi. Topu onlara verdi ama oyunun zihinsel hakimiyetini hep elinde bulundurdu.

Ancak Real’in bir diğer önemli özelliği de rakibini tanıyıp, Ancelotti’nin ustaca hamleleriyle her an oyunun akışında gidişatı anlık temaslarla değiştirebilmektir.

ALMANLARIN OMURGASI ÇOK KUVVETLİ

İlk devre boyunca Real Madrid güçlü ön alanıyla, özellikle de soldan Vinicius Jr’la Dortmund’u yoklamaya çabaladı. Ancak Almanlar çok net ve sert bir savunma yapıp, bunun yanına güçlü omurga hattının etkisini ekledi.

İkinci 45 öncesi Edin Terzic’in biraz saha son vuruşlar ile final paslarına, Ancelotti’nin ise rakip alanda daha efektif bir futbol anlayışına geçmek için çaba harcayıp hamleler yapması, maça gol ya da golleri getirebilirdi…

SAHAYA ÇOK DİRİ DÖNDÜLER

Soyunma odasından dönen Real Madrid, 48’de kritik bir yerden frikik kazandı ve Kroos’un müthiş şutunu kaleci çataldan çıkardı. İki takım da devre arası dersine iyi çalışmış gözüküyordu, çok diri döndüler sahaya…

Real Madrid daha oturaklı bir oyunla, Dortmund’un alanını işgal etmeye yöneldi. Bu esnada sarı siyahlılar istediği gibi ataklar geliştiremez oldu. İspanyol devi bağlantı paslarındaki zamanları daha iyi tutturabilseydi, golü bulabilirdi.

CARVAJAL CEZAYI KESTİ!

Dortmund, Real’in ataklarına rağmen geriyi genelde hep 7 kişilik sağlam bir dizilişle tuttu. Kronometreler 63’ü gösterirken gelişen atakta Dortmund az kalsın ağları havalandırıyordu. Ancak kaleci Courtois müthiş bir kurtarış yaparak gole izin vermedi.

Dortmund maç boyunca çabaladı ama 74’te kornerden gelen topta, Real Madrid Carvajal’in muhteşem kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti!

VINICIUS JR FIRTINASI SERT ESTİ!

Real Madrid, golden önce başladığı, “Real Madrid gibi oynamak” işini; iyice abarttı! Dortmund’u kalesini ablukaya aldı ve rakibini âdeta bombardımana tuttu. Arka arkaya 3 tane net gol pozisyonu ve şut fırsatı yakaladılar.

Gol geleceğini bağıra bağıra söylediği anda 83’te Dortmund’un yaptığı basit top kaybında Real Madrid hızla rakip kaleye gitti. Ceza sahasının solundan gelen Vinicius Jr, kaleciyi mağlup ederek fişi çekti.

RÜYA ÇOK KISA SÜRDÜ

Dortmund’un Wembley’de 87’de ağları havalandırması şok etkisi yarattı. Ancak yan hakemin pozisyonu iyi süzmesiyle ofsayt tespit edildi, sarı siyahlıların rüyası çok kısa sürdü.

Kalan dakikalarda skoru değiştirecek herhangi bir ekstra olay yaşanmayınca Real Madrid ve Ancelotti bir kez daha Avrupa’nın zirvesine çıktı.