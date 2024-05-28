Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a hodri meydan

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a hodri meydan

Ali Koç, başkanlık yarışındaki rakibi Aziz Yıldırım'ı canlı yayına davet etti.

Fenerbahçe'de 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi iki başkan adayı arasında ipler gerildi. Hem Ali Koç hem de Aziz Yıldırım karşılıklı açıklamalarla birbirleri hakkında sert ifadeler kullanıyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş bir hamle geldi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım’ı canlı yayında tartışmaya çağırdı.

Koç, Yıldırım’ın kendisine yönelik suçlamalarını doğrudan yüzüne söylemesi için televizyon programına davet ettiğini açıkladı.

Ali Koç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Aziz Yıldırım'ı, şahsıma yönelik iddiaları üzerine yüz yüze bir TV kanalında konuşmaya davet ediyorum. Sayın Aziz Yıldırım'ın gıyabımda söylediği bu iddialarını yüzüme söylemekten çekinmeyeceğinden şüphem yoktur. Aslolanın Fenerbahçe olmasından hareketle değerli camiamızın da bunu hak ettiğine inanıyorum. Kendisinin bu davetimi kabul etmesi halinde, bu adımın Fenerbahçe demokrasisi adına çok kıymetli olacağını hep birlikte göreceğiz."

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