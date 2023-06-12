Ali Koç'tan flaş Mehmet Büyükekşi açıklaması. Kulüpler Birliği toplantısı sonrası konuştu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 22 Haziran'da yapılacak Olağan Genel Kurulu öncesinde Kulüpler Birliği Vakfı'nda kritik bir toplantı yapıldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de katıldığı toplantı sonrası Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç bir açıklama yaptı.

İşte Ali Koç'un açıklaması;

-Toplantımızın ana maddesi TFF seçimiyle alakalıydı. TFF başkanlığına aday olacaklar kimse gelip bizlere projelerini anlatmaları ve bizlerin de ihtiyaçlarımız, dertlerimiz konularında istişare yapmaktı. Uzun zamandır seçimler tek adaylı yapılıyor. Bizler birden çok adaylı seçim olması gerektiğini düşünüyoruz ama bu bizim kontrolümüzde olan bir durum değil ama bunun not edilmesini istiyoruz. Görünen o ki tek adaylı bir seçime gidiyoruz.

Mehmet Büyükekşi bundan sonra yapacaklarını anlattı. Futbolun en önemli paydaşları kulüplerdirdir. Ama futbol sektöründe sözü en az dinlenen de kulüplerdir. Bunun önüne geçilmesi için Kulüpler Birliği A.Ş. kurulmalıdır. Başkanımızla konuştuklarımızdan birisi de Kulüpler Birliği A.Ş.'nin başlatılmasıdır. Uzun vadeli bir yolculuğun tohumlarının bugün atılması konusunu ele aldık ki Büyükekşi de buna olumlu bakıyor.

Kurullarda memnun değiliz. Kurulların liyakat bazlı olmaması ve güvenilirliğinin sürekli sorgulanması... Temsilci ve gözlemci kurullarının baştan aşağı yeniden düzenlenmesi gerektiği ifade edildi. Özellikle hakem atamaları ve performansı konusunda hepimizin sıkıntısı var. Yapay zeka ataması niyet olarak iyidir ama teknoloji kullanarak yapılan bu sistem henüz yeterli düzeye gelememiştir. Yapay zekada "etap dışı" unsuru var. Bunu şimdilik not edin, ilerleyen günlerde bunu da konuşacağız.

Türkiye Ligi'nin şampiyonluk primi 1 milyon euronun altında. 25 milyon TL ediyor. Euroleague'den şikayet ediyoruz ama bu Euroleague'nin bile altında. Bazı kulüpler 4-6 milyon euro arasında alıyor, bazıları ise 8-10 milyon euro arası alıyor.

Kulüpler Birliği'nda sayın başkana destek var mı diye soracaksınız. Kulüplerin büyük bir çoğunluğu başkanın çalışmalarından, harcadığı mesaiden ve niyetinden mennun. Herkes sonuçlardan memnun mu? Hayır. Ama 1 yıldan kısa bir sürede harcanan mesai, niyet, ulaşılabilirlik konularında kulüplerin büyük çoğunluğu memnun. İleriye dönük olarak da sayın Büyükekşi'yi destekliyor kulüplerin büyük bir çoğunluğu. Başka bir aday da olmaması sebebiyle 'Sayın Büyükekşi hayırlı uğurlu olsun' dediler.