Ali Koç'tan Sadettin Saran'ın mazbata töreninde Aziz Yıdırım'a gönderme! Fenerbahçeliler çok sert tepki gösterdi

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Sadettin Saran, resmen koltuğa oturdu. 38. başkan olarak göreve başlayan Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Chobani Stadı’nda düzenlenen törenle mazbatalarını önceki başkan Ali Koç ve ekibinden teslim aldı. Düzenlenen törene, Sadettin Saran ve Ali Koç'un samimi diyalogları damga vurmayı başardı.

Törende konuşan Ali Koç, Sadettin Saran’a destek olmaya devam edeceklerini söylerken, kendinden önceki başkan Aziz Yıldırım'a da gönderme yaptı.

Ayağının tozuyla ne yaptın sen Sadettin Saran! Bütün Avrupa onu konuşuyor

Fenerbahçe sabotaja mı uğruyor? Samandıra'ya yeni patron geliyor

İşte o sözler;

"Daha evvel de olduğu gibi, bence ülkemiz için çok örnek seçimler yapmıştık. Bizim dönemimizde doğru dürüst bir devir teslim yapamadık ama Sadettin Başkan'ın döneminde devamlı paslaşıyoruz. Ne zaman isterlerse bizim yönetim kurulu arkadaşlarımız yardım etmeye hazırlar. Çünkü çok fazla bilgi, çok fazla devam eden iş var. 38. başkanımız hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın."

FENERBAHÇE TARAFTARLARINDAN TEPKİ GECİKMEDİ

Ali Koç'un bu sözlerinin ardından sosyal medyada birçok Fenerbahçe taraftarı, Koç'a tepki gösteren paylaşımlar yaptı. Taraftarlar, paylaşımlarında genel olarak, Aziz Yıldırım'ın kulübün efsane başkanı olduğunu ve kendisine laf söylenmemesi gerektiğini belirtti.

Hırvat basını Fenerbahçe'yi yerden yere vurdu!

Spor yazarları Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Domenico Tedesco'yu gömdüler

FIFA Başkanı Gianni Infantino da İsrail'in zulmüne sessiz kalmadı! "Ağlıyorum"

Jose Mourinho gider gitmez Portekiz'i de karıştırdı! Ülkeyi ayağa kaldırdı: Hakkında harekete geçtiler

Lider 7'de 7 için sahaya çıkıyor! İşte Alanyaspor-Galatasaray maçının muhtemel ilk 11'leri...