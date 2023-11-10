Ali Koç'un bu videosu Galatasaraylı taraftarlar arasında elden ele dolaşıyor

Galatasaray taraftarları Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün Kulüpler Birliği toplantısı sonrası yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanmasına ilişkin karara Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da itiraz gelmiş ve iki ezeli takımın üyeleri de kupanın Türkiye'de oynanması çağrısında bulunmuştu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in basına kapalı gerçekleştirilen Divan Kurulu Toplantısı'nda, Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa hakkında açıklamalarda bulunmuş ve Arabistan'da oynanacak maçı Ali Koç'un onayladığını itiraf etmişti.

"TFF'NİN ÇABASI DOĞRU"

Bunun üzerine dün de Ali Koç Kulüpler Birliği toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında ve Galatasaray Divan Kurulu toplantısında Süper Kupa Finali'nin Türkiye'de oynanması yönündeki tavsiyeyle ilgili de konuşan Koç, "Süper Kupa finali federasyonun kararıdır. 4-5 yıllık bir proje olarak bakılmalıdır. Ama bizim ve Galatasaray'ın yüksek divan kurulunda benzer bir irade yaşandı. 100. yıl hassasiyetini bir tarafa koyarsanız, federasyonun çabası da doğru bir karar" ifadelerini kullandı.

VİDEO SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bu açıklama üzerine Galatasaray taraftarları Ali Koç'a yüklendi.

Sarı Kırmızılılar Ali Koç'un TFF'ye destek çıktığı videoyu sosyal medya üzerinden binlerce kez paylaştı.

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştüklerini ve maçın Suudi Arabistan'da oynanması için onay verdiğini duyuran Özbek, "Ardından Ali Koç’u aradım, açmadı. Gece geç saatte döndü. Amerika’da olduğunu dönünce arayacağını söyledi. Ancak ABD’den dönünce aramadı. Kulüpler Birliği toplantısı için bir araya geldiğimizde konuyu tekrar hatırlattım. Ali Koç bana ‘Biz o işi onayladık’ karşılığını verdi. Süreç bu şekilde ilerledi, sizlere aynen olduğu gibi aktardım." diye konuşmuştu.