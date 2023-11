Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?

Ne güzel sözdür; ‘savaşma, seviş’ ama nerede..

İnsanlık tarihi boyunca savaşlar hep var.

Dört yanımız sıkıntılar ile çevrili.

Yetmezmiş gibi, bir de İsrail - Filistin çatışması yeniden alevlendi.

Savaşa dalıp, sizleri sıkmayacağım.

Sevgili dostlar, güzel kalpli insanlar.

Savaşa dair yaşanan bir olayın perde arkasını aralayacağım.

Çünkü bilgi paylaşıldıkça güzel ve değerli.

Ali Koç’un, oyuncusu Batshuayi’nin kardeşini İsrail’den yurda getirmesi konu olmuştu. İşte bu filmlere konu olacak olayda yaşananlar..

Yer Samandıra. Sıradan bir gün. İdman öncesi rutin hazırlıklar yapılıyor.

İsmail Kartal’ın odasına giren Batshuayi, ağlıyor.. konuşmakta güçlük çekiyor.

Hoca şaşkınlık içinde baka kalıyor. Tercüman araya girip, “Hocam kardeşi İsrail’de futbol oynuyor. Mahsur kalmış. Sığınakta yaşıyor…” olayı özetliyor.

Belçikalı oyuncunun kardeşi olan Aaron Leya Iseka, daha önce Adana ve son olarak geçen yıl Tuzlaspor’da kiralık forma giymişti. Daha sonra kulübü Barnsley’e dönmüş, oradan da Hapoel Hadera ekibine kiralık olarak gitmişti.

Konumuza dönelim.

Kartal, telefona sarılıp Başkan Ali Koç’u aradı. Durumu izah etti. Koç, futbolcuyu telefona aldı. Sorunu çözeceğini söyleyip, rahat olmasını istedi.

Koç, İsrail İstanbul başkonsolosu Rami Hatan ile temasa geçti. Elçi de, Fenerbahçe taraftarı çıkıyor bu arada. Hem de fanatik..

Başkan gelişmeyi bizim ilgili birimlere de aktardı.

Konsolos durumu Dışişlerine bildiriyor.

Ancak ses çıkmıyor. Saatler duruyor sanki.

Koç yeniden Hatan ile görüşüyor.

Hatan, nihayet İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir’in konu hakkında talimat verdiğini aktarıyor.

Başkanın talimatı ile özel uçağı Atatürk Havalimanı'nda hazır bekletiliyor.

Bu arada Koç, 25 yaşındaki Kongolu oyuncu ile konuşma imkanı buluyor. Oyuncu kendisi ile birlikte aynı yerde bulunan takım arkadaşları; Coulibaly ve Bourard’ın da kurtarılmasını rica ediyordu.

Ve operasyon başlıyor.

İsrail’den gelen olumlu yaklaşım andından Koç’un uçağı havalanıyor. Akdeniz üstünden gidip, Tel Aviv’de ki Ben Gurion Uluslararası havalimanına iniş rotası veriliyor. Savaş durumu yüzünden alan sivil uçuşlara kapalı. Koç’un özel izinli uçağı, İsrail’e ait iki savaş jeti eşliğinde iniş yapıyor.

Hadera kentinden üç oyuncu alana getiriliyor. Güvenlik önlemleri içinde futbolculara ‘Press’ (basın) yazlı yelekler giydirilip kafalarına beyaz renkli başlık takılıyor.

Aksilik bu ya.. Tam da uçağın kalkış anı, saldırılar artıyor. Savaş tansiyonu yükseliyor. Saatler süren bekleyiş başlıyor. Koç telefonun ucunda an be an pilot ve baş konsolostan bilgi alıyor. Tam 7 saatlik bekleme sonrası sabaha karşı, başkanın uçağı indiği gibi, yine iki askeri jet eşliğinde kalkıp, rotasını Akdeniz üstünden kuzeye doğru çeviriyordu.

Başkanın özel jeti, talimatlar sonrası radara girmeme adına çok alçak iniş ve kalkış yaparak büyük risk altında kalmış.

Başkan Koç’un; Atatürk’ün, “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünden esinlenerek ‘sulh’ kodu verdiği bu operasyon mutlu son ile bitiyor. Koç, Türk ve İsrailli yetkililere yardımları için teşekkür ettiği esnada Batshuayi yanında bitiyor.

“Yeni doğacak oğluma yaptıklarınız için sizin adınızı vereceğim” diyor.

Başkan net tavır ile. ‘Hayır olmaz. Böyle düşüncen varsa Mustafa olsun. Cumhuriyetimizin kurucusunun adı..” karşılığını veriyor.

Belçika pasaportu taşıyan Kardeş için bu ülke girişimlerde bulunduğunu belirtse de, hiç bir icraat yaşanmıyor. Batshuayi buna istinaden son bir umut ile hocası üstünden başkanın kapısını çalmış.

Ya sevgili dostlar..

Neler oluyor bu hayatta. Bir yıldız futbolcu. Savaşın tam göbeğinden kardeşini kurtarma adına çırpınışı.

Kendi ülkesinden gerekli yardımı alamaması.

Kulüp başkanının gücünü kullanıp, her iki ülke yetkilileri ile temasa geçmesi. Tere yağından kıl çeker gibi operasyon..

Ve daha neler, neler. Ne güzel hareketler..

Nerde hareket, orda bereket.

Bereketli yarınlarınız olsun.

Koç gibi başkanlar sağolsun, varolsun!..