Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç amigo oldu. Okul Açık Grubu'nu kurdu tribünde taraftarları coşturdu

Fenerbahçe'nin Ludogorets galibiyetini Okul Açık tribününden takip eden Kerim Rahmi Koç Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'nın yanında amigoluk yaptı.

Bahar Yıldırım
Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç amigo oldu. Okul Açık Grubu'nu kurdu tribünde taraftarları coşturdu

UEFA Konferans Ligi H Grubu 3. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, kendi evinde Ludogorets ile karşı karşıya geldi.

Rakibini muazzaM bir oyun ile 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler gruptaki liderliğini sürdürdü.

TRİBÜNDEN İZLEDİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'ta karşılaşmayı tribünden takip etti.

AMİGO OLDU
Mücadeleyi Okul Açık tribünündeki taraftarlarla birlikte takip eden Kerim Rahmi Koç'un Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'nın yanında amigoluk yapması, maçla ilgili en çok konuşulan ayrıntılardan biri oldu.

Sosyal medya platformu X'ten yapılan paylaşım kısa sürede gündem oldu.

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