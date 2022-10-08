Ali Sunal'dan annesine duygusal kutlama: Biraz kıskanmış olabilirim

Usta sanatçı Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal, geçtiğimiz gün yeni yaşına girdi. Annesinin yeni yaşını birlikte çekilmiş eski tarihli bir özçekimle kutlayan Ali Sunal bu kareye yazdığı satırlarla takipçilerinin beğenisini kazandı.

Şimdilerde 10. yılına başlayacak olan Güldür Güldür adlı programın heyecanı içerisinde olan Ali Sunal, yoğun temposu arasında annesi Gül Sunal'ın doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi. Annesiyle baş başa fotoğraflarının sayısının az olduğundan yakınan Ali Sunal, annesine olan sevgisini şu sözlerle gösterdi:

"BENİ AYAKTA TUTANSIN"

"Çok baş başa fotoğrafımız yok torunlardan tabi biraz kıskanmış olabilirim. Seni çok seviyorum sen benim canım değerlim annemsin. Sen benim seyahat arkadaşımsın (yeni maceralar bizi bekliyor) sen benim Narin'in söylemiyle yamayazlık arkadaşımsın. Sen benim her şeyimsin beni ayakta tutansın iyi ki doğdun iyi ki varsın annelerin en gülü"