Ali Sunal'dan özel kutlama. Seni canımdan çok seviyorum meleğim

Güldür Güldür adlı programla ülkenin siyasi ve ekonomik gündemine göndermeler yapan skeçler yayınlayan Ali Sunal, bir yandan ülkenin temposuna ayak uydurmaya çalışırken bir yandan da özel hayatına dair paylaşımlarla sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Yeni yaşına giren kardeşi Ezo Sunal'ın bu özel gününe dair bir tebrik paylaşımı yapan Ali Sunal, Instagram hesabından paylaştığı bir video üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"Yeni yaşına böyle emin adımlarla yürürken yanında olabilmek senle paylaşabilmek o kadar değerli ki! Bütün yeni yaşlarımıza böyle gülerek beraber girelim Ezom. İyi ki senin abinim. Seni canımdan çok seviyorum meleğim benim @ezosunal"