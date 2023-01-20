Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'dan nostaljik paylaşım

Gül Sunal, takipçilerini mutlu günlerine götürdü. 19 Ocak 1975'te aile arasında yapılan nişan töreninde çekilen fotoğrafları takipçileriyle paylaştırdı ve nostalji rüzgarı estirdi.

NİŞAN TÖRENİ FOTOĞRAFLARI

Kemal Sunal ile 19 Ocak 1975'te aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanan Gül Sunal, o sırada çekilen fotoğrafları yayınladı.

Aynı yıl nikah masasına oturan çiftin, nişan törenine ait fotoğraflara birçok beğeni ve yorum yağdı.

Gül Sunal'ın paylaşımına çok sayıda "Filmlerini hep izliyoruz ve çocuklarımıza da izletiyoruz onlar da Kemal Sunal ile büyüyor" şeklinde yorumlar yapıldı. Kemal Sunal, 2000'de geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmişti.