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Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'dan nostaljik paylaşım

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, sosyal medya hesabında nostaljik bir paylaşımda bulundu. Takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 22:44
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Gül Sunal nişan fotoğraflarını paylaştı

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'dan nostaljik paylaşım
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Gül Sunal, takipçilerini mutlu günlerine götürdü. 19 Ocak 1975'te aile arasında yapılan nişan töreninde çekilen fotoğrafları takipçileriyle paylaştırdı ve nostalji rüzgarı estirdi.
 
NİŞAN TÖRENİ FOTOĞRAFLARI
 
Kemal Sunal ile 19 Ocak 1975'te aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanan Gül Sunal, o sırada çekilen fotoğrafları yayınladı.

 
Aynı yıl nikah masasına oturan çiftin, nişan törenine ait fotoğraflara birçok beğeni ve yorum yağdı.
 

 
Gül Sunal'ın paylaşımına çok sayıda "Filmlerini hep izliyoruz ve çocuklarımıza da izletiyoruz onlar da Kemal Sunal ile büyüyor" şeklinde yorumlar yapıldı. Kemal Sunal, 2000'de geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmişti.
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Tozanlı
20.01.2023 23:33
Hepimizin acısı var birćok kimse eşini çocuğunu kaybetti,çok değerli oyuncular,çekip gitti,.herkes medyaya bu kadar çabuk ulaşamıyor,Gençlerimiz,zor durumda çocuklar beslenemiyor ülke zor durumda, empati  
 
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