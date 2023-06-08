Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü’nde açıkladığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve yeni Kabine üyeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni dönemde Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı görevini yürütecek. Peki, Ali Yerlikaya kimdir? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hangi görevlerde bulundu?

ALİ YERLİKAYA KİMDİR?

İçişleri Bakanı olan Ali Yerlikaya, 11 Ekim 1968'de Konya’da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini Konya’da tamamlayan Ali Yerlikaya, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi “Kamu Yönetimi” bölümünden mezun oldu.

1990’da kaymakam adayı olan Ali Yerlikaya, Kayseri'nin Felahiye Şanlıurfa'nın Hilvan ve Yozgat'ın Sarıkaya ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine 2003'te, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine 2004’te atanan Ali Yerlikaya, 2007-2018’de Şırnak, Ağrı, Tekirdağ ve Gaziantep Valisi olarak görev yaptı.

İstanbul Valiliği’ne 26 Ekim 2018'de atanan Ali Yerlikaya, evli ve 4 çocuk babası.

ALİ YERLİKAYA HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

67. Dönem Hükümeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın bulunduğu görevler şu şekilde:

- 1990 Felahiye, Erzin, Derabucak, Hilvan, Sarıkaya Kaymakamlıkları

- İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği

- Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

- Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu üyeliği

- 2007 Kasım Şırnak Valisi

- 2010 Mayıs Ağrı Valisi

- 2012 Ağustos Tekirdağ Valisi

- 2015 Şubat Gaziantep Valisi

- 2018 Ekim İstanbul Valisi

- 2023 Haziran İçişleri Bakanı