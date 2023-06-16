Tolga Şardan'dan bomba iddia. "Bahçeli, Soylu'nun ekibinden üç polis şefi ile görüşmeyi reddetti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü cumhurbaşkanlığı döneminin tescilinin ardından yeni kabine kuruldu. Erdoğan'ın kabinede yer verdiği yeni bakanlara kendi kadrolarını oluşturmaları için on gün süre verdiği konuşuluyor.

Süleyman Soylu'dan sonra en büyük değişikliğin İçişleri Bakanlığı bünyesinde olması bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı görevine atanan Ali Yerlikaya'nın kuracağı ekip merakı konusu olurken derin konuların yazarı Tolga Şardan, eski bakan Soylu'nun ekibinden 3 polis şefi hakkında bomba bir iddiayı gündeme getirdi.

Şardan, bahsi geçen 3 polis şefinin konumunu korumak için Devlet Bahçeli ile görüşme talep ettiğini ancak Bahçeli'nin polis şeflerinin talebini "Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı'nın çalışmalarına ve tasarruflarına karışmayacağız" gerekçesi ile reddettiğini yazdı.

Tolga Şardan'ın İçişleri Bakanlığı'na ilişkin kulis bilgilerini aktardığı yazı şu şekilde:

"Bakanlık koltuğunu devralan Ali Yerlikaya'nın, öncelikle bazı valiler ile emniyet teşkilatında önemli noktalara yönelik yeni görevlendirmeleri hazırladığı bilgisi mevcut.

Valiler kararnamesi çerçevesi ilk etapta, 6 Şubat'ta yaşanan büyük deprem felaketinde görev yapan il valilerinin değiştirilmesi planladı. Bu valilerden bazıları merkeze çekilecek. Bazıları farklı kentlere atanacak.

Kararname çalışmaları öncesinde Bakan Yerlikaya, halen merkezde bulunan valilerle geçen hafta bir araya geldi. Hazırlanan kararnamede halen merkezde bulunan bazı valilerin yeniden eylemli vali görevine getirilmesi bekleniyor.

Aynı kararnamede mevcut Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın bakan yardımcısı yapılmasının planlandığını daha önce aktarmıştım. Yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in bakan yardımcısı olacağı kulislerde ifade ediliyor. Çiçek'in, daha önce İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü yapmasından dolayı yeniden merkezde görev alması bekleniyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yapılacak atama konusu da yine önceki günkü kabine toplantısı sonrasında netleşti. Bir aksilik olmadığı takdirde Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olan Mustafa Çalışkan, genel müdür koltuğuna oturacak.

GÖREVDEN ALMALAR

Aynı kapsamda, önceki Bakan Süleyman Soylu'nun ekibinde yer alan Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile Genel Müdür yardımcısı Resul Holoğlu'nun görevden alınması kesinleşti. Aynı durum İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu için de geçerli.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atama yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmedi. Zira, mevcut İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın gelecek yıl yaş haddinden emekli olması nedeniyle bir olasılık görevinde kalabileceği ifade edildi. Ancak burada son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceğini söyleyebilirim.

Bayramdan önce yayımlanması beklenen kararnamelerin ardından süreç, kaymakamlar kararnamesi ile il emniyet müdürleri kararnamesiyle devam edecek.

Kaymakamlar kararnamesi kapsamında bakanlık merkez teşkilatında da yeni atama ve görevden almalar gerçekleşecek.

BAHÇELİ'DEN 'KARIŞMIYORUZ' MESAJI

Öte yandan edindiğim bilgiye göre; Soylu'nun ekibinde yer alan üç polis şefi, geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme talebinde bulundu. MHP'nin önde gelen bir ismi aracılığıyla gerçekleşen girişimde Bahçeli, polis müdürleri ile görüşmedi. Bahçeli'nin polis müdürlerine, 'Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı'nın çalışmalarına ve tasarruflarına karışmayacağız' görüşünü verdiği belirtiliyor.

Süreçte, gerek Soylu'nun kendisi, gerekse ekibi hakkında daha önce hazırlanan iki ayrı raporun farklı zamanlarda Cumhurbaşkanlığı'na iletildiğini hatırlatayım. Büyüteç okurları hatırlayacaktır; ilk rapor, bizzat Soylu hakkında idi. Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker'in açıklamalarının ardından hazırlanan rapor, 2021'de Erdoğan'a iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi. İkincisi ise Soylu ve ekibini anlatan özel bir rapor olarak geçen yıl yine Cumhurbaşkanlığı'na iletildi."