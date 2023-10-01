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Ali Yerlikaya: Terörle mücadelemiz sonuna kadar sürecek
Ali Yerlikaya: Terörle mücadelemiz sonuna kadar sürecek
Ankara'daki patlamanın ardından açıklamalarda bulundu.
01 Ekim 2023 / 13:38
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