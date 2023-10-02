İçişleri Bakanlığı'na saldıran teröristler ABD silahı kullanmış

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın Kızılay binası önünde gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında teröristlerin kullandığı silahların ABD'de üretildiği ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İçişleri Bakanlığı'na saldıran teröristler ABD silahı kullanmış

Dün sabah 09:30 saatlerinde Ankara’da, İçişleri Bakanlığı önündeki 38 TP 962 plakalı gri renkli bir minibüs ile canlı bomba saldırısı gerçekleştirildi.

Patlamanın hemen sonrasında açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.” dedi

Etkisiz hale getirilen teröristin üzerindeki bomba çıkarılıp kontrollü bir şekilde patlatıldı. Aracın yanında da teröristlere ait bir adet roketatar bulundu.

TERÖRİSTLERİN SİLAHLARI ABD ÜRETİMİ ÇIKTI

Ankara’da gerçekleştirilen terör saldırısında kullanılan M72 LAW Roket atar fırlatıcısının ABD lisanslı olduğu ortaya çıktı. Üretiminin ise Norveç, ABD ve Türkiye’de yapıldığı ifade edildi.

Söz konusu M72 LAW, hedeflere nişan almak, ateş etmek ve çatışmak için gerekli tüm özellikleri ve kontrolleri içeren bir serbest uçuş roketi ve fırlatıcıdan oluşur.

Cihaz tek atımlık, taşınabilir, 66 mm'lik hafif tanksavar silahı olarak da tanımlanır.

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KULLANDIKLARI SALDIRI TÜFEĞİ DE ABD YAPIMI

Terör saldırısında ABD’nin terör örgütü PKK’ya bağışladığı ABD yapımı COLT M4 CARBINE saldırı tüfeği kullanıldı. Söz konusu tüfeğin Körfez savaşlarında aktif olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Tüfeğin nüretim yeri Amerikan şirketi “Colt” olarak tanımlandı.

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