Ali Yerlikaya'dan bir operasyon açıklaması daha: 3 milyon 542 bin adet ele geçirdik!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından gençlere çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:
“Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalarda; Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen operasyonumuzda; 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik. Operasyonda 8 şüpheliyi yakaladık.
Gençler, uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele sizleri koruma mücadelesidir. Geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız.”
