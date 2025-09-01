Ali Yerlikaya'dan bir operasyon açıklaması daha: 3 milyon 542 bin adet ele geçirdik!

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin’de düzenlenen operasyonlar sonucu 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdiklerini ve 8 şüpheliyi yakaladıklarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından gençlere çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

“Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalarda; Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen operasyonumuzda; 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik. Operasyonda 8 şüpheliyi yakaladık.

Gençler, uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele sizleri koruma mücadelesidir. Geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız.”

