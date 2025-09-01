Ali Yerlikaya'dan bir operasyon açıklaması daha: 3 milyon 542 bin adet ele geçirdik!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından gençlere çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

“Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalarda; Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen operasyonumuzda; 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik. Operasyonda 8 şüpheliyi yakaladık.