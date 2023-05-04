Alişan'dan yıllar sonra gelen para itirafı şoke etti

1998 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan ve izleyicinin her bölümünü merakla beklediği Aynalı Tahir dizisinde başrol oynayan Alişan yıllar sonra bir itirafta bulundu.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Hayata Gülümse programının sunuculuğunu yapan Alişan'ın parayla ilgili anı herkesi gülümsetti.

YILLAR SONRA İTİRAF GELDİ

Ünlü şarkıcı Alişan programda Aynalı Tahir döneminde yaşadıklarını anlattı. Ünlü yapımcı Hilmi Topaloğlu'nun kendisine teklif götürdüğünü ancak 13 bölüm boyunca hiç para almayacağını belirttiğini itraf etti. Alişan dizi tutunca bir 13 bölüm daha para almadığını yani neredeyse 1 sezon oynadığı diziden tek kuruş almadığını belirterek herkesi hem güldürdü hem de şaşırttı.