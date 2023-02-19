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Alışveriş yaparken nasıl tasarruf edilir? Sürdürülebilir alışveriş nedir?

Ülkede yaşanan ekonomik darboğaz vatandaşı da tasarrufa sürükledi. Vatandaşın hayatına sürdürülebilir alışveriş terimi de girdi. Peki, alışveriş yaparken nasıl tasarruf edilir? Sürdürülebilir alışveriş nedir?

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 14:05
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Alışveriş yaparken nasıl tasarruf edilir? Sürdürülebilir alışveriş nedir?

Alışveriş yaparken nasıl tasarruf edilir? Sürdürülebilir alışveriş nedir?
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Sürdürülebilir alışveriş hem alınan ürünlerin kullanım süresi ömrünü hem de hammadde, üretim, pazarlama, satış, ambalaj, teslimat, kullanım ve atık gibi tüm aşamalarını benimsemektedir. Peki, alışveriş yaparken nasıl tasarruf edilir? Sürdürülebilir alışveriş nedir?

ALIŞVERİŞ YAPARKEN NASIL TASARRUF EDİLİR?

Satın aldığımız ve kullandığımız tüm ürünlerin sağlığımıza, ekonomiye ve tabii ki çevreye olan etkisini düşünerek alıp kullanmamızı ve aldığımız ürünlerden bireysel olarak mesul olduğumuzu öngörmektedir.

Sürdürülebilir alışveriş adece gıda için değil giyim, kozmetik gibi alışverişleri de içerisine almaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ALIŞVERİŞ NEDİR?

-Yurt dışından gelen ürünler yerine küçük işletmeleri destekleyin. Çünkü sürdürülebilir alışveriş ürünün lojistik süreçlerini de kapsar. Ve bir ürünün başka bir ülkeden gelme süresi çevreye zarar vermekte ve aynı zamanda da ürünün fiyatını artırmaktadır. Küçük işletmeleri destekleyerek hem sürdürülebilir alışveriş yapabilir hem de tasarruf edebilirsiniz.

-Yeniden doldurulabilen ürünleri tercih edin.

-Toplu satın almayı tercih edin.

-Özellikle online alışverişlerde kargo maliyetlerini ve etkilerini de düşündüğümüzde toplu satın alma hem sürdürülebilir hem de ekonomik bir çözüm olabiliyor.

-Ürünü almadan önce favorilere ekleyip bekleyin. Bu süre içerisinde gerçekten ürüne ihtiyacınız olup olmadığını düşüneceksiniz. Eğer gerçekten ihtiyacınız yoksa belli bir süre sonra bu ürünü almanın önemli olmadığını fark ediceksiniz. Aynı şekilde online alışverişlerde ürünü favoriye eklediğinizde indirimlerden de haberdar olabilir ve daha uygun fiyata alışveriş yapabilirsiniz.

-Önemli günler için satın almak yerine kiralayın. Çok az giyeceğiniz bir kıyafete yüksek miktarda para harcamak yerine kiralayabilirsiniz. Hem böylece sonrasında belki de hiç kullanmayacağınız veya az kullanacağınız bir kıyafet de dolabınızda boş yere durmaz. Aynı zamanda da oldukça ekonomik bir yol.

-Alışverişe çıkmadan liste yapın. Böylece listeye bağlı bir şekilde alışveriş yaparken ekstradan harcama yapmayı engelleyebilirsiniz.

-Gıda alışverişlerinde mevsime dikkat edin.

-Mevsimine uygun gıda alışverişi yapın. Böylece hem daha ekonomik hem de daha sürdürülebilir bir alışveriş yapabilirsiniz.

-Tekrar kullanılabilir ürünler tercih edin.

-Plastik veya daha çabuk zarar görebilecek materyallere para vermek yerine tekrar kullanılabilecek şekilde tasarlanan ürünler ile hem çevreyi hem de ekonominizi koruyabilirsiniz.

-Sürdürülebilir kıyafetleri tercih edin. Sürdürülebilir şekilde üretilen kıyafetler edindikleri ilke kapsamında daha uzun süreler giyebilirsiniz. Bu da aslında uzun vadede tasarruf yapmanızı sağlar.

-Tüketeceğinizden daha fazlasını almayın. Bu durum tabii ki gıdalar için geçerli. Gıda hariç diğer ürünlerde toplu satın alımlar ekonomik olsa da gıdada tüketeceğinizden fazlasını almak onların bozulmasına yol açabilir. Bozulduklarında da paranız boşa gider.

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