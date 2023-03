Alışverişlerde yeni dönem. Merkez Bankası duyurdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TCMB 2022 yılına ait 91'inci Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında konuştu.

İHA’da yer alan bilgilere göre, Genel Kurulun açılışında bir sunum yapan Şahap Kavcıoğlu, enflasyonun genel görünümünde iyileşme olduğunu ve 2022 yılının ikinci yarısından itibaren ana eğilimde kademeli normalleşmenin başladığını vurguladı.

'FAST SİSTEMİNDE KAREKOD'

Kavcıoğlu alışverişlerde yeni bir dönemin başladığının mesajını verirken, "FAST sisteminin alışverişte kullanımı için karekod kurulumunu tamamladık" dedi.

Yeni alışveriş yöntemlerinin hayata geçeceğini belirten Kavcıoğlu, “Bilişim teknolojileri alanındaki vizyonumuzla uyumlu olarak ihtiyaç duyulan teknolojik çözüm ve sistemlerin oluşturulmasını ve bu sistemlerin güvenliği ile sürekliliğinin sağlanması çalışmalarını sürdürdük. Bu çerçevede, ödemeler altyapımızı yenilikçi iş yapma modelleriyle destekledik. 2021 yılında uygulamaya koyduğumuz Fonların Anlık ve Sürekli Transferi uygulamamız FAST’in güvenliğini artırmak amacıyla önemli bir katman servis olan SİPER servisini geliştirerek hizmete sunduk.

Ödemeler alanında bir diğer önemli uygulama olan TR Karekod kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla düzenleme, altyapı ve tanıtım çalışmalarımıza devam ettik. FAST sisteminin alışverişlerde alternatif bir ödeme yöntemi olarak kullanılabilmesi için sürdürülen FAST TR Karekod çalışmalarını başarılı bir şekilde tamamladık. Ayrıca, açık bankacılık hizmetlerini kullanıma açarak, bankalarımızın GEÇİT altyapısı üzerinden hizmet vermelerine olanak tanıdık. Sonuç olarak, ödeme ve para transferi işlemlerinin sorunsuz, hızlı ve güvenilir bir ortamda her an, her yerde gerçekleşebilmesine katkı sağlayan yenilikçi uygulamalarımızla Liralaşma Stratejimize teknolojik açıdan destek sağladık” şeklinde konuştu.

“DÖVİZ KURUNA OLAN HASSASİYETİ GİDERMEYE ÇALIŞTIK”

Liralaşma Stratejisi ile kısa vadede enflasyon ve fiyatlama davranışlarında döviz kuruna olan hassasiyeti gidermeye çalıştıkları belirten Kavcıoğlu, “Orta vadede ise üretim ve ihracatı desteklemek suretiyle cari işlemler dengesini güçlendirmeyi hedefledik. Bu amaca yönelik olarak devreye aldığımız makroihtiyati araçlar ve kur korumalı mevduat ürünleriyle bankacılık sektörünün hem varlık hem yükümlülük tarafında liralaşma sürecini başlattık. Ülkemizde üretimi ve ihracatı arttırarak cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşmeyi sağlayacak finansal koşulların oluşumu açısından ise hedefli kredi anlayışını benimsedik” olarak değerlendirdi.

DÖVİZ VE ALTIN DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUATLAR

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, döviz ve altından dönüşümlü mevduat, ihracat tutarlarının bir kısmının Bankaya satışı, reeskont kredileri, zorunlu karşılıklar düzenlemeleri gibi liralaşma çerçevesinde atılan adımlar sonucu; küresel merkez bankalarının rezervleri yüzde 6 oranında azalırken, Merkez Bankası rezervinin yüzde 17 artarak 2022 yılı sonunda 128.8 milyar dolara ulaştığını söyledi.