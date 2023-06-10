Alkole tarihi zam geliyor. Bu zam tövbe ettirir

Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından “Alkollü içkilere yüzde 40 ve üzeri zam geleceğini açıkladı. Tüm ithal içkilerde kısıtlama başladığını da belirten Aybaş "Birde bunlara ÖTV zammı binecek” dedi.

Alkole tarihi zam geliyor. Bu zam tövbe ettirir

Halktv'nin haberine göre, iktidarın enflasyonist politikaları nedeniyle halkın alım gücü iyice düşerken seçimin sona ermesiyle birlikte birçok ürüne zam haberleri peş peşe gelmeye başladı.

Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından “Alkollü içkilere yüzde 40 ve üzeri zam gelirse yok canım sende abartma istersen o kadar da değil yani falan der misiniz” paylaşımında bulundu.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN’A CEVAP VERDİ

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan ise bu mesaja “Olan ÖTV’YE OLACAK…..” şeklinde yanıt verdi.
Armağan Çağlayan’ın mesajına yanıt veren Aybaş ise alkole zam geleceğine dair yaptığı öngörünün gerekçelerini sıraladı.

Aybaş, “Sevgili Armağan hocam tüm ithal içkilerde kısıtlama başladı hatta yok şu an ithalatçı firmaların ellerinde. Bira ve diğer rakı votka gruplarında kısıtlama başladı artan döviz kuru ve benzin motorin zamları maliyetleri karşılamıyor üstüne birde ÖTV zammı binecek gelecek zamları düşünemiyorum” ifadelerini kullandı.

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