Motorine bu gece dolar zammı geliyor. Araç sahiplerini üzecek haber

Brent petrolün varil fiyatı düşmeye devam ederken hükümet bütçe açığını kapatmak için motorinin litre fiyatına bu gece yarısından sonra 1 lira 39 kuruş zam yapacak.

Motorine bu gece dolar zammı geliyor. Araç sahiplerini üzecek haber

Editör: Erhan SONGÜR

Seçim sürecinde durdurulan zamlar, akaryakıtı zorlamaya başladı. Motorine salı günü 1 lira 39 kuruş zam geleceği duyuruldu.

Döviz kurundaki önlenemeyen yükseliş ve Türk Lirası'ndaki değer kaybı sonrası her şey zamlanmaya devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip edemez hale geldi. Tüm dünyada düşen brent petrol Türkiye'de yükselişini sürdürüyor. Hükümet bütçedeki açığını kapatmak için alkollü içecekler ve tütün ürünlerinin yanında akaryakıta da zam yapıyor.

MOTORİNE 1 LİRA 39 KURUŞ ZAM GELİYOR

20 Haziran Salı gününden itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 39 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23 lira 57 kuruştan, Ankara'da ise 23 lira 99 kuruştan satılacak.

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