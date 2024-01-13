Alkollü ve ehliyetsiz sürücü resmen terör estirdi

Alınan bilgiye göre, Körfez İlçesi Yeniyalı Mahallesi Körfez Ticaret Odası mevkiinde uygulama görevi yapan Motosikletli Polis Timler Amirliği (Yunus) ekipleri, içinde bir pompalı tüfeğin olduğunu fark ettiği 37 ACD 112 plakalı Tofaş marka otomobili durdurmak istedi.

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Bir süre devam eden kovalamaca polis ekiplerinin müdahalesiyle Kaplan Sokak’ta sona erdi. Otomobil toprak alana girerek durdurulurken, sürücü A.B. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Yapılan kontrollerde sürücü A.B.’nin 0.70 promil alkollü olduğu, bunun yanında ehliyetinin de olmadığı tespit edildi. Polis aracına bindirilen A.B., emniyete sevk edildi.

POMPALI TÜFEKLE 1 KİŞİYİ DE YARALAMIŞ

Diğer yandan, A.B.’nin otomobilde bulunan pompalı tüfekle Gölcük'te bir kişiyi yaraladığı ve araması olduğu ortaya çıktı. Yaralama vukuatının ardından A.B’nin Gölcük’ten otomobil ile Körfez ilçesine geldiği bildirildi. Otomobilde yapılan aramada çok miktarda pompalı tüfek fişeği de bulundu.

Polisin, olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattığı bildirildi.