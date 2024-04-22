Alman Cumhurbaşkanına İstanbul'da Filistin protestosu

Kaynak: ANKA
Alman Cumhurbaşkanına İstanbul'da Filistin protestosu
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye ziyareti, kapsamında İstanbul’a geldi ve kendisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu karşıladı. Steinmeier, İstanbul Sirkeci’de bir grup tarafından protesto edildi. Protestonun Filistin meselesi nedeniyle yapıldığı belirtilirken, birçok protestocunun gözaltına alındığı öğrenildi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul’a geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla Sirkeci Tren Garı’nda bir araya gelen Steinmeier, bir grup tarafından protesto edildi. İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları her gücün gün katlanarak devam ederken, Almanya'nın İsrail’in yanında konumlanmasından dolayı gerçekleştirilen protestoda, “Katil Almanya”, “Soykırımcı İsrail” sloganları atıldı.

Sirkeci Tren Garı’nda yapılan protestoya katılan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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İLK OLARAK EKREM İMAMOĞLU’YLA GÖRÜŞTÜ

Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul’a gelen Steinmeier, ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. İmamoğlu ve Steinmeier, Sirkeci Tren Garı’nda, Almanya’da Türk işçilerin göçünü konu alan ‘Gurbette Hasret’ sergisini ziyaret etti.

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