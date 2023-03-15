Napoli Frankfurt maçı öncesi Alman holiganlar İtalya sokaklarını cehenneme çevirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İtalya temsilcisi Napoli ile Almanya ekibi Eintracht Frankfurt arasında oynanacak rövanş maçı öncesi Napoli'ye gelen bazı Alman taraftarlar olay çıkardı.

HOLİGANLAR GÜVENLİK GÜÇLERİNE SALDIRDILAR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İtalya İçişleri Bakanlığı'nın kamu güvenliği gerekçesiyle bilet satışı yapılmasına izin vermediği ama buna rağmen Napoli'ye gelen yaklaşık 600 konuk takım taraftarı, öğleden sonra saatlerinde tarihi kent merkezine doğru izinsiz şekilde yürüyüşe geçti.

Alman holiganların, Gesu meydanına geldiklerinde burada kendilerine eşlik eden güvenlik güçlerine meşale, patlayıcı madde, taş ve etraftaki restoranların sandalyeleriyle saldırdığı bildirildi.

İŞLETMELER BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ

Çıkan olaylarda, bir polis aracı da olmak üzere meydandaki diğer otomobiller ve çöp kutuları ateşe verilirken, çevredeki restoran, bar gibi işletmelerin de ciddi zarar gördüğü belirtildi.

Polisin olayları güçlükle kontrol altına alarak, Alman taraftarları otellerine götürdüğü sırada, çevreden bazı Napolililerin Alman taraftarların bulunduğu otobüslere taş attığı kaydedildi.

"NAPOLİ BUNU HAK ETMİYOR"

Napoli Belediye Başkanı Gaetano Manfredi, kentlerinde yaşanan olaylara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Kent merkezindeki yıkım sahneleri kabul edilemez. Bu şiddet eylemlerinin baş aktörü durumundakileri en sert şekilde kınıyoruz. Napoli ve Napoliler, maddi zarar görmeyi hak etmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

BAŞBAKAN YARDIMCISI İSYAN ETTİ

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini, Instagram hesabından Alman holiganların, İtalyan güvenlik güçlerine meşale ve patlayıcı maddeler attığı anın görüntüsünü paylaşırken, "Bunlar taraftar değil, bunlar suçlular hem de aşağılık suçlular. Almanya'da da aynı şeyi yapabilirler mi acaba? " ifadelerini kullandı.

OLAYLAR ŞEHİR SAVAŞINI ANDIRDI

İtalyan basını, Alman taraftarların çıkardığı olaylar neticesinde kentin tarihi merkezinin savaş alanına döndüğünü, Napoli’den yansıyan görüntülerin "şehir savaşı"nı andırdığını yazdı. Napoli ve Eintracht Frankfurt takımları arasında 21 Şubat'ta Almanya'da oynanan karşılaşma öncesinde de olaylar çıktığı için İtalya İçişleri Bakanlığı, kamu güvenliğini gerekçe göstererek, Alman taraftarların Napoli'deki maçı stattan izlemesine yasak getirmişti.

BİLET SATIŞI YASAKLANMIŞTI

Temyiz mahkemesine yapılan itiraz neticesinde bu yasak kısmen kaldırılmış ve Frankfurt'tan gelenler ile burada ikamet edenlere bilet satışının yasak olduğu, bu kapsam dışında kalan Alman taraftarlara ise bilet satışı yapılacağı açıklanmıştı.

"KABUL EDİLEMEZ"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, dün Alman basınına yaptığı açıklamada, Eintracht Frankfurt taraftarlarına getirilen deplasman yasağını "kabul edilemez" olarak nitelemişti.