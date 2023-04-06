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Maldini ve Spalleti koridorda tartıştı. Maçın ardından gerçek belli oldu

Serie A'da Napoli'nin Milan'a 4-0 yenildiği maçta skandal bir olay yaşandı. Maçın ikinci yarısı başlamak üzereyken koridorda Maldini ve Spalleti tartıştı. Tartışma, sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 17:36
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Milan ile Napoli maçında skandal olay, Spalleti ve Maldini tartıştı

Maldini ve Spalleti koridorda tartıştı. Maçın ardından gerçek belli oldu
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Serie A'nın 28. haftasında Napoli, evinde Milan'ı ağırladı. Milan, Napoli'yi 4-0 mağlup etti. Milan, puanını 51'e yükseltirken, Napoli ise 71 puanda zirvede yer almaya devam etti.

KORİDORDA TARTIŞTILAR
Maçın ikinci yarısında başlamadan önce koridorda Napoli teknik direktörü Spalletti, Leao'nun ilk golde yaptığı sevinci abartılı buldu ve uyardı. Sonrasında Milan Teknik Heyet Sorumlusu Paolo Maldini ve Luciano Spalletti arasında gerginlik yaşandı. Maldini, Spalleti'ye dönerek "Bayım, gerginsiniz ama şampiyonluğu kazandınız, daha ne istiyorsun?" ifadesini kullandı. İkilinin diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

SPALLETİ GERÇEĞİ AÇIKLADI
Spalleti, sonrasında yaşananlara değindi.Spalletti, hakeme takımının gördüğü bir sarı kartı sorduğunu ve o esnada yanından geçen Maldini'nin kendisine laf attığını söyledi.
Spalletti; "Lobotka'nın cezasını sordum. Maç Direktörü bana açıklama yaptı. Maldini de yanımdan geçerken kollarını açtı ve 'Hep şikayet ediyorsunuz' dedi. Bundan hoşlanmadım" dedi.

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