Maldini ve Spalleti koridorda tartıştı. Maçın ardından gerçek belli oldu

Serie A'nın 28. haftasında Napoli, evinde Milan'ı ağırladı. Milan, Napoli'yi 4-0 mağlup etti. Milan, puanını 51'e yükseltirken, Napoli ise 71 puanda zirvede yer almaya devam etti.

KORİDORDA TARTIŞTILAR

Maçın ikinci yarısında başlamadan önce koridorda Napoli teknik direktörü Spalletti, Leao'nun ilk golde yaptığı sevinci abartılı buldu ve uyardı. Sonrasında Milan Teknik Heyet Sorumlusu Paolo Maldini ve Luciano Spalletti arasında gerginlik yaşandı. Maldini, Spalleti'ye dönerek "Bayım, gerginsiniz ama şampiyonluğu kazandınız, daha ne istiyorsun?" ifadesini kullandı. İkilinin diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

SPALLETİ GERÇEĞİ AÇIKLADI

Spalleti, sonrasında yaşananlara değindi.Spalletti, hakeme takımının gördüğü bir sarı kartı sorduğunu ve o esnada yanından geçen Maldini'nin kendisine laf attığını söyledi.

Spalletti; "Lobotka'nın cezasını sordum. Maç Direktörü bana açıklama yaptı. Maldini de yanımdan geçerken kollarını açtı ve 'Hep şikayet ediyorsunuz' dedi. Bundan hoşlanmadım" dedi.