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Napoli mi Milan mı? İtalya'da dev maç

İtalya Serie A'da lider Napoli, Milan'ı ağırlayacak.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 20:34
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İtalya'da çılgın maç oynanacak

Napoli mi Milan mı? İtalya'da dev maç
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Editör: Fatma Demirkaya

Napoli, Serie A'da aldı başını gitti. En yakın takipçisi ile arasında 19 puan fark  bulunuyor.

Spaletti'nin öğrencileri şampiyonluğa koşuyor.

Yarın Napoli, evinde Milan'ı ağırlayacak.

Bu dev maç büyük bir merakla bekleniyor.

Geçen sezonun şampiyonu Milan'ın nasıl bir oyun oynayacağı da merak konusu.

Milan, 48 puanla 4. sırada bulunuyor. Pioli'nin ekibi Şampiyonlar Ligi biletini kapmak istiyor.

Mücadele yarın saat 21.45'te oynanacak.

Maçı A. Rapuano yönetecek.

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