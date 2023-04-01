﻿Napoli mi Milan mı? İtalya'da dev maç

Editör: Fatma Demirkaya

Napoli, Serie A'da aldı başını gitti. En yakın takipçisi ile arasında 19 puan fark bulunuyor.

Spaletti'nin öğrencileri şampiyonluğa koşuyor.

Yarın Napoli, evinde Milan'ı ağırlayacak.

Bu dev maç büyük bir merakla bekleniyor.

Geçen sezonun şampiyonu Milan'ın nasıl bir oyun oynayacağı da merak konusu.

Milan, 48 puanla 4. sırada bulunuyor. Pioli'nin ekibi Şampiyonlar Ligi biletini kapmak istiyor.

Mücadele yarın saat 21.45'te oynanacak.

Maçı A. Rapuano yönetecek.