Alman milli yıldız bangır bangır Tarkan şarkısıyla Türkiye’ye destek verdi

Futbol efsanesi Lothar Matthaus, Türk Milli Takımı formasıyla ve Tarkan'ın ritimleri eşliğinde Berlin Olimpiyat Stadı'na doğru yola çıktı.

Almanya'nın ve dünyanın en ünlü futbolcularından biri olan Matthaus, bu özel anı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Türkiye'nin megastarı Tarkan'ın şarkılarına eşlik ederken görülen Matthaus, Türk taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı.

Berlin Olimpiyat Stadı'na doğru ilerlerken çekilen video, kısa sürede viral oldu ve futbolseverler arasında coşkuyla karşılandı.

Matthaus'un bu jestine Türk futbolseverler beğenileriyle karşılık verdi.