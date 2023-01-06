Dünyaca ünlü otomotiv devinden büyük hata. 14 bin otomobili geri çağırıyor

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Alman otomotiv devi BMW, binlerce elektrikli otomobilini geri çağırıyor.

2022 yılında üretilmiş iX xDrive40, iX xDrive50, iX M60, i4 eDrive35, i4 eDrive40 ve i4 M50’nin batarya aksamında kritik bir hata keşfedildi.

Motorun elektrik kesintisine uğramasına sebep olan bu hata, güç kaynağının doğru çalışmasını da engelliyor.

HATA TESPİT EDİLDİ, 14 BİN ARABA GERİ ÇAĞRILIYOR

BMW, batarya elektroniğiyle ilgili olası bir sorun nedeniyle 14 bin 086 elektrikli otomobili için geri çağırma uyarısında bulundu. Son elektrikli modellerini incelemeye tabi tutan BMW, belirli şartlarda elektrik kesintisi yaşandığını ve bunun motor arızasına yol açabileceğini saptadı.

BMW AÇIKLAMA YAPTI

BMW tarafından yapılan açıklamaya göre, pil yönetimi elektroniğindeki arıza nedeniyle elektrik kesintisi yaşanabilir ve motor kontrol ünitesinin sıfırlanmasına yol açabilir. Olası bir arıza sonucunda sürücü uyarı mesajı alacak ve motor ünitesi açıldıktan sonra araç yeniden çalıştırılabilecek olsa da, bu, geçici bir güç kaybına neden olabilir.

Şirketin açıklamasına göre halihazırda 14 bini aşkın elektrikli araba bu hatadan etkileniyor. Ancak bu sorunla ilgili bildirilen kaza veya yaralanma olmadı. Geri çağrılan araçlar arasında 2022’den 2023’e kadar üretilen iX xDrive40, iX xDrive50, iX M60, i4 eDrive35, i4 eDrive40 ve i4 M50 modelleri yer alıyor. BMW, araç satış bayilerine ise yazılımı yeni bir sürüme güncelleme talimatı verdiğini açıkladı. Otomobil sahipleri, geri çağırma bildirimi aldıktan sonra sorunu giderebilecek.