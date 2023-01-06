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2023’ün en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu. Fiyatlar güncellendi

2023 yılında Türkiye’de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 10:14
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Bu yılın en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu

2023’ün en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu. Fiyatlar güncellendi
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2023 yılıyla beraber otomotiv sektörü de zam yapmıştı. Markalar otomobil fiyatlarını güncelledi. Toyota, Peugeot, Hyundai gibi markalar zamlı fiyat listesini açıklamıştı.

Teknolojioku'da yer alan bilgilere göre, bu yıl ülkemizde satılan en ucuz otomobil modellerini ve fiyatları da ortaya çıktı.

İŞTE LİSTE:

Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS 6 İleri Düz MT Jump Benzinli


2022 Aralık fiyatı: 385.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 437.000 TL

 

Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS 6 İleri Otomatik AT Jump Benzinli


2022 Aralık Fiyatı: 442.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 471.000 TL

 

FIAT EGEA Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli (Fiyatlar güncelleniyor)


2022 Aralık fiyatı: 374.900 TL

2023 Ocak fiyatı: -


EGEA Sedan Easy 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel


2022 Aralık fiyatı: 540.900 TL

2023 Ocak fiyatı: -

 

Yeni Honda City 1.5L VTEC Otomatik Elegance Benzinli


2023 Ocak fiyatı: 605.000 TL

City 1.5L VTEC Otomatik Executive Benzinli

2023 Ocak fiyatı: 623.500 TL

 

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Manuel Jump Benzinli


2022 Aralık fiyatı: 313.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 344.000 TL


i10 1.0 MPI 67 PS AMT Jump Benzinli

 

2022 Aralık fiyatı: 343.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 365.000 TL

 

Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg Manuel Benzinli (Fiyatlar güncelleniyor)


2022 Aralık fiyatı: 376.900 TL

2023 Ocak fiyatı: -


Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Manuel Benzinli


2022 Aralık fiyatı: 507.000 TL

2023 Ocak fiyatı: -

 

Suzuki Swift Hibrit 1.2 MHEV CVT GL Techno (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2


2022 Aralık fiyatı: 562.026 TL

2023 Ocak fiyatı: 615.000 TL


1.2 MHEV CVT GL Techno (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2


2023 Ocak fiyatı: 665.000 TL

Opel Corsa 1.2 75 hp MT5 Elegance Benzinli


2022 Aralık fiyatı: 464.900 TL

2023 Ocak fiyatı: 519.900 TL

 

1.2 100 HP AT8 Edition Benzinli


2022 Aralık fiyatı: 561.900 TL

2023 Ocak fiyatı: 622.900 TL

 

Toyota Corolla 1.5 Vision

 

2022 Aralık fiyatı: 607.050 TL

2023 Ocak fiyatı: 642.000 TL


 

Corolla 1.5 Vision Multidrive 


2022 Aralık fiyatı: 633.750 TL

2023 Ocak fiyatı: 670.300 TL

 

Peugeot 208 Prime Selection 1.2 Puretech 100hp EAT8


2022 Aralık fiyatı: 610.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 645.000 TL

 

Dacia DUSTER Essential TCe 90 bg (Fiyatlar güncelleniyor)


2022 Aralık fiyatı: 512.900 TL

2023 Ocak fiyatı: -


Essential ECO-G 100 bg


2022 Aralık fiyatı: 544.900 TL

2023 Ocak fiyatı: -

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