2023’ün en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu. Fiyatlar güncellendi

2023 yılıyla beraber otomotiv sektörü de zam yapmıştı. Markalar otomobil fiyatlarını güncelledi. Toyota, Peugeot, Hyundai gibi markalar zamlı fiyat listesini açıklamıştı.

Teknolojioku'da yer alan bilgilere göre, bu yıl ülkemizde satılan en ucuz otomobil modellerini ve fiyatları da ortaya çıktı.

İŞTE LİSTE:

Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS 6 İleri Düz MT Jump Benzinli



2022 Aralık fiyatı: 385.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 437.000 TL

Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS 6 İleri Otomatik AT Jump Benzinli



2022 Aralık Fiyatı: 442.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 471.000 TL

FIAT EGEA Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli (Fiyatlar güncelleniyor)



2022 Aralık fiyatı: 374.900 TL

2023 Ocak fiyatı: -



EGEA Sedan Easy 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel



2022 Aralık fiyatı: 540.900 TL

2023 Ocak fiyatı: -

Yeni Honda City 1.5L VTEC Otomatik Elegance Benzinli



2023 Ocak fiyatı: 605.000 TL

City 1.5L VTEC Otomatik Executive Benzinli

2023 Ocak fiyatı: 623.500 TL

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Manuel Jump Benzinli



2022 Aralık fiyatı: 313.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 344.000 TL



i10 1.0 MPI 67 PS AMT Jump Benzinli

2022 Aralık fiyatı: 343.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 365.000 TL

Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg Manuel Benzinli (Fiyatlar güncelleniyor)



2022 Aralık fiyatı: 376.900 TL

2023 Ocak fiyatı: -



Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Manuel Benzinli



2022 Aralık fiyatı: 507.000 TL

2023 Ocak fiyatı: -

Suzuki Swift Hibrit 1.2 MHEV CVT GL Techno (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2



2022 Aralık fiyatı: 562.026 TL

2023 Ocak fiyatı: 615.000 TL



1.2 MHEV CVT GL Techno (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2



2023 Ocak fiyatı: 665.000 TL

Opel Corsa 1.2 75 hp MT5 Elegance Benzinli



2022 Aralık fiyatı: 464.900 TL

2023 Ocak fiyatı: 519.900 TL

1.2 100 HP AT8 Edition Benzinli



2022 Aralık fiyatı: 561.900 TL

2023 Ocak fiyatı: 622.900 TL

Toyota Corolla 1.5 Vision

2022 Aralık fiyatı: 607.050 TL

2023 Ocak fiyatı: 642.000 TL





Corolla 1.5 Vision Multidrive



2022 Aralık fiyatı: 633.750 TL

2023 Ocak fiyatı: 670.300 TL

Peugeot 208 Prime Selection 1.2 Puretech 100hp EAT8



2022 Aralık fiyatı: 610.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 645.000 TL

Dacia DUSTER Essential TCe 90 bg (Fiyatlar güncelleniyor)



2022 Aralık fiyatı: 512.900 TL

2023 Ocak fiyatı: -



Essential ECO-G 100 bg



2022 Aralık fiyatı: 544.900 TL

2023 Ocak fiyatı: -