2023’ün en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu. Fiyatlar güncellendi

2023 yılıyla beraber otomotiv sektörü de zam yapmıştı. Markalar otomobil fiyatlarını güncelledi. Toyota, Peugeot, Hyundai gibi markalar zamlı fiyat listesini açıklamıştı.
Teknolojioku'da yer alan bilgilere göre, bu yıl ülkemizde satılan en ucuz otomobil modellerini ve fiyatları da ortaya çıktı.
İŞTE LİSTE:
Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS 6 İleri Düz MT Jump Benzinli
2022 Aralık fiyatı: 385.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 437.000 TL
Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS 6 İleri Otomatik AT Jump Benzinli
2022 Aralık Fiyatı: 442.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 471.000 TL
FIAT EGEA Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli (Fiyatlar güncelleniyor)
2022 Aralık fiyatı: 374.900 TL
2023 Ocak fiyatı: -
EGEA Sedan Easy 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel
2022 Aralık fiyatı: 540.900 TL
2023 Ocak fiyatı: -
Yeni Honda City 1.5L VTEC Otomatik Elegance Benzinli
2023 Ocak fiyatı: 605.000 TL
City 1.5L VTEC Otomatik Executive Benzinli
2023 Ocak fiyatı: 623.500 TL
Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Manuel Jump Benzinli
2022 Aralık fiyatı: 313.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 344.000 TL
i10 1.0 MPI 67 PS AMT Jump Benzinli
2022 Aralık fiyatı: 343.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 365.000 TL
Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg Manuel Benzinli (Fiyatlar güncelleniyor)
2022 Aralık fiyatı: 376.900 TL
2023 Ocak fiyatı: -
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Manuel Benzinli
2022 Aralık fiyatı: 507.000 TL
2023 Ocak fiyatı: -
Suzuki Swift Hibrit 1.2 MHEV CVT GL Techno (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2
2022 Aralık fiyatı: 562.026 TL
2023 Ocak fiyatı: 615.000 TL
1.2 MHEV CVT GL Techno (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2
2023 Ocak fiyatı: 665.000 TL
Opel Corsa 1.2 75 hp MT5 Elegance Benzinli
2022 Aralık fiyatı: 464.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 519.900 TL
1.2 100 HP AT8 Edition Benzinli
2022 Aralık fiyatı: 561.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 622.900 TL
Toyota Corolla 1.5 Vision
2022 Aralık fiyatı: 607.050 TL
2023 Ocak fiyatı: 642.000 TL
Corolla 1.5 Vision Multidrive
2022 Aralık fiyatı: 633.750 TL
2023 Ocak fiyatı: 670.300 TL
Peugeot 208 Prime Selection 1.2 Puretech 100hp EAT8
2022 Aralık fiyatı: 610.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 645.000 TL
Dacia DUSTER Essential TCe 90 bg (Fiyatlar güncelleniyor)
2022 Aralık fiyatı: 512.900 TL
2023 Ocak fiyatı: -
Essential ECO-G 100 bg
2022 Aralık fiyatı: 544.900 TL
2023 Ocak fiyatı: -
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