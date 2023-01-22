2024'te çıkarılması beklenen BMW X5'in fotoğrafları sızdırıldı

BMW 2024 model SUV modellerinin tanıtım hazırlıkları tamamlamışken ve bu yıl içerisinde aracın tanıtımının bu yıl yapılması planlanıyorken bInstagram kullanıcısı, teknik özellikleri ortaya çıkan 2024 BMW X5 modelinin fotoğraflarını da paylaştı.

2024 BMW X5'İN FOTOĞRAFLARI SIZDI

Bu modelin LCI versiyonuyla çıkacağı belirtildi. Aracın ön ve arka fotoğrafları ortaya çıktı. Aracın makyajlı kasayla satışa sunulacağı fotoğraflardan sızan detaylar arasındaydı.

Bir önceki model ile aynı tasarım çizgisine sahip olan 2024 BMW X5 LCI'ın daha ince ve sportif farlara sahip olacağı ifade edildi.

Araçtaki ışıklı ızgara dikkat çekti.

Aracın arka kısımında ise 3 boyutlu geometrik yapıya sahip lambalar yer alıyor. Arka tampon tasarımının bir önceki model ile aynı olduğu görüldü.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; 2024 BMW X5, Amerika Birleşik Devletleri’nde üç farklı motor seçeneğiyle sDrive (arkadan çekişli) ve xDrive (dört tekerlekten çekişli) konfigürasyonlarında satışa sunulacak. Standart sürüm X5, turboşarjlı B58 sıralı altı silindirli motoru alan BMW X5 xDrive40i donanımı ile satılmaya devam edecek.

BMW X5 xDrive45e’nin hibrit modelinin önemli bir güç artışı ile tanıtılacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. İsim değişikliğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak yeni modele BMW X5 xDrive50e adı verilecek.

BMW X5 xDrive50e, turboşarjlı altı silindirli motor ve bir elektrik motoru ile toplam 480 beygir güç üretecek. M Performance modeli olan BMW X5 M50i, X7’de yapılan değişiklikleri yansıtan 2024 BMW X5 M60i olacak. Performans odaklı modelde X7 M60i ile aynı 530 beygir gücü üreten S68 M motorunun kullanılacağı belirtiliyor.