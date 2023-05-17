Alman polisinden Sabah Gazetesi'ne baskın! Almanya temsilcisi ve haber müdürü gözaltına alındı

Sabah Gazetesi'nin Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Haber Müdürü Cemil Albay gözaltına alındı. Gözaltılar üzerine Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Erel ve Albay'ın ilerleyen saatlerde serbest bırakıldığı öğrenildi.

Alman polisinden Sabah Gazetesi'ne baskın! Almanya temsilcisi ve haber müdürü gözaltına alındı

Sabah gazetesinin Avrupa haberleri merkezinin bulunduğu Frankfurt ofisine Alman polisinin baskın düzenlediği ve Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Haber Müdürü Cemil Albay'ı gözaltına aldığı aktarıldı.

Sabah Gazetesi kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Alman polisi, İsmail Erel ve Cemil Albay'ın evlerinde ve Sabah gazetesinin Avrupa ofisinde aramalar gerçekleştirildi ve bilgisayarlarla telefonlara el koydu.

Baskının hangi amaçla yapıldığı hakkında henüz yeterli bilgi bulunmadığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, iki gazetecinin serbest bırakılması için Dışişleri Bakanlığı ve meslek örgütlerinin devreye girdikleri öğrenildi.

Diplomatik kaynaklar, iki gazetecinin gözaltına alınmasının basın özgürlüğü yönünden kabul edilemez olduğunu ve bunun Alman makamlarına iletildiğini bildirdi.

Kaynaklar, konunun hem Ankara'da hem de Berlin'de protesto konusu yapıldığını, gazetecilere yönelik muamelenin kabul edilemez olduğunu ve gazetecilerin serbest bırakılması için Alman makamlarıyla üst düzey görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

ALMAN ELÇİ DIŞİŞLERİNE ÇAĞRILDI

Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ın gözaltına alınmasına ilişkin Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Almanya basın özgürlüğüne saygı göstermelidir… Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay’ın FETÖ’cülerin şikayeti üzerine gözaltına alınmasını kınıyoruz. FETÖ’cüler bulundukları her ülke için güvenlik tehdididirler. Almanya’nın dikkate alması gereken budur…

SERBEST BIRAKILDILAR

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının ardından baskında gözaltına alınan Almanya Temsilcisi Erel ve Haber Müdürü Albay'ın serbest bırakıldığı duyuruldu.

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