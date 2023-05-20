Yurt dışında yaşayan Arap Türk’ün kaderinde söz sahibi. “Ne günlere kaldık ey Gazi Hünkar…”

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken, milyonlarca vatandaş 28 Mayıs tarihinde yeniden sandık başına gitmek için bekliyor.

Türkiye'de ikinci tur için geri sayım sürerken, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın oy kullanma işlemleriyse başladı.

Oy verme işlemlerini videoya çeken kimi sosyal medya kullanıcılarının Arapça konuşuyor olması, büyük tepkiyle karşılandı.

AKP döneminde sadece daire fiyatına verilen Türk vatandaşlıkları sonucunda ortaya çıkan bu tabloya tepki gösteren çok sayıda yorum yapıldı.

Videoda Arapça konuşan bir kadının kızıyla olan diyalogu ve sonrasında da Erdoğan'a evet mührünü basması görülüyor.