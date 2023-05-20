Yurt dışında yaşayan Arap Türk’ün kaderinde söz sahibi. “Ne günlere kaldık ey Gazi Hünkar…”

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ikinci tur için oy kullanma işlemlerine başladı. Özellikle sosyal medyada kullandıkları oyları gösteren videolar paylaşanlardan bazılarının Arapça konuşuyor olması dikkat çekti.

Yurt dışında yaşayan Arap Türk’ün kaderinde söz sahibi. “Ne günlere kaldık ey Gazi Hünkar…”

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken, milyonlarca vatandaş 28 Mayıs tarihinde yeniden sandık başına gitmek için bekliyor.

Türkiye'de ikinci tur için geri sayım sürerken, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın oy kullanma işlemleriyse başladı.

Oy verme işlemlerini videoya çeken kimi sosyal medya kullanıcılarının Arapça konuşuyor olması, büyük tepkiyle karşılandı.

oy-verme-video.jpg

AKP döneminde sadece daire fiyatına verilen Türk vatandaşlıkları sonucunda ortaya çıkan bu tabloya tepki gösteren çok sayıda yorum yapıldı.

Videoda Arapça konuşan bir kadının kızıyla olan diyalogu ve sonrasında da Erdoğan'a evet mührünü basması görülüyor.

İlgili Haberler
Türkçe’nin T’sinden haberi yok ama seçimde oy hakkı var. Kaderimizin kimlerin elinde olduğu A Haber canlı yayınında ortaya çıktı
CHP'li Özgür Özel duyurdu. 'Birkaç güne kadar çok güzel haberler alacaksınız'
Alman polisinden Sabah Gazetesi'ne baskın! Almanya temsilcisi ve haber müdürü gözaltına alındı
Öne Çıkanlar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Son Haberler
Şifa deposu sebzeler hangileri Şifalı Bitkiler
Şifa deposu sebzeler hangileri
Ünlü iş insanını 6 yıllık şoförü soydu Güncel
Ünlü iş insanını 6 yıllık şoförü soydu
Esra Erol'un küçük oğlu canlı yayına damga vurdu Magazin
Esra Erol'un küçük oğlu canlı yayına damga vurdu
21 Mayıs Pazar TV yayın akışında ne var? 21 Mayıs Pazar Cumartesi bugün hangi diziler var? Keşfet
21 Mayıs Pazar TV yayın akışında ne var? 21 Mayıs Pazar Cumartesi bugün hangi diziler var?
Polonya'daki karşılaşmada tribünler dumanaltı. O anlar sosyal medyada gündem oldu Spor
Polonya'daki karşılaşmada tribünler dumanaltı. O anlar sosyal medyada gündem oldu
Hamburg’daki konsoloslukta AKP ve MHP dışındaki partilerin müşahitlerine izin verilmiyor iddiası Siyaset
Hamburg’daki konsoloslukta AKP ve MHP dışındaki partilerin müşahitlerine izin verilmiyor iddiası
İki göz damlası 14 kişiyi kör etti. Bu belirtilere dikkat Sağlık
İki göz damlası 14 kişiyi kör etti. Bu belirtilere dikkat