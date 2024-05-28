Oğluna kızan baba güldürdü: "Biz Antep fıstığı yiyecek adam mıyız? Bizde o ağız yok."

Kaynak: Haber Merkezi
Oğluna kızan baba güldürdü: "Biz Antep fıstığı yiyecek adam mıyız? Bizde o ağız yok."

Ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde, bir babanın marketten Antep fıstığı alan oğluna kızdığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Baba, "Biz Antep fıstığı yiyecek adam mıyız? Bizde o ağız yok" diyerek izleyenleri acı acı gülümsetti.

Ülkemizde ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde paylaşılan bir video, izleyenlerin hem yüzünü güldürdü hem de düşündürdü. Sosyal medyada hızla yayılan videoda, bir babanın marketten Antep fıstığı alan oğluna verdiği tepki, ekonomik zorlukların aile hayatına nasıl yansıdığını gözler önüne serdi.

Videoda, marketten Antep fıstığı alarak eve gelen oğluna babasının verdiği tepki, ekonomik gerçeklerin mizahi bir şekilde ifade edilmesiyle izleyenleri hem güldürdü hem de üzdü. Baba, oğluna dönerek, "Biz Antep fıstığı yiyecek adam mıyız? Bizde o ağız yok" diyerek, geçim sıkıntısının aile üzerindeki etkisini esprili bir dille anlattı.

Bu video, kısa sürede sosyal medyada viral oldu ve birçok kişi tarafından paylaşıldı.

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