Adana'da Seyhan Nehri üzerinde renkli kostüm partisi

Adana'da Seyhan Nehri üzerindeki Dilberler Sekisi, bu yıl 2. kez düzenlenen Kostüm Partisi'ne ev sahipliği yaptı. Etkinlik, rengarenk görüntüler ve eğlenceli anlarla doluydu. Sörfçüler, ilginç ve yaratıcı kostümlerle kürek sörfü yaparak izleyicilere görsel bir şölen sundu.

Kostüm Partisi'ne katılan sörfçüler, hayal gücünü zorlayan kostümleriyle dikkat çekti. Süper kahramanlardan deniz kızlarına kadar birçok farklı karakteri canlandıran katılımcılar, nehir üzerinde kürek sörfü yaparak hem spor yaptı hem de eğlendi.