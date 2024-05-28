Kızının kedi sahiplendiği gören anne şoke oldu: "Nereden buldun bu cimcimeyi?"

Kaynak: Haber Merkezi
Kızının kedi sahiplendiği gören anne şoke oldu: "Nereden buldun bu cimcimeyi?"

Kızının eve kedi getirdiğini fark eden annenin tepkisi, sosyal medyada gündem oldu ve izleyenleri güldürdü.

Kızının eve kedi getirdiğini fark eden bir anne, neye uğradığına şaşırdı. Kızına "Allah belanı vermeye senin" diye tepki gösteren kadının kediye bakıp "Nereden buldun bu cimcimeyi?" diye sorması ise izleyenleri güldürdü.

Videoda, küçük kedinin mahsun bakışları kalpleri eritirken evinde kedi istemediğini söyleyerek odayı terk eden kadının videosu, milyonlarca kişi tarafından izlenerek viral oldu. Kızının sosyal medyada yeni bir video paylaşmasıyla kadının, kediyi kısa sürede kabul edip sevmeye başladığı görüldü. Hayvanseverlerin içine su serpen bu paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu.

Son Haberler
Aziz Yıldırım'dan olay açıklama: 'Fenerbahçe Koçspor oldu' Spor
Aziz Yıldırım'dan olay açıklama: 'Fenerbahçe Koçspor oldu'
Yangın sonrası yavrularını arayan anne köpeğin çaresiz anları Video
Yangın sonrası yavrularını arayan anne köpeğin çaresiz anları
Sokak köpeklerinden kaçan maymun ağaca sığındı Video
Sokak köpeklerinden kaçan maymun ağaca sığındı
Milli Takım'ın hazırlıkları Erzurum'da sürüyor Spor
Milli Takım'ın hazırlıkları Erzurum'da sürüyor
Köylüler bitkin düşen gebe ineği 3 kilometre boyunca taşıdı Video
Köylüler bitkin düşen gebe ineği 3 kilometre boyunca taşıdı
Kafasını demire sıkıştıran yavru kediyi itfaiye demiri keserek kurtardı Video
Kafasını demire sıkıştıran yavru kediyi itfaiye demiri keserek kurtardı
Emeklilere resmen ücretsiz oldu! Bu faturalara artık para ödenmeyecek Ekonomi
Emeklilere resmen ücretsiz oldu! Bu faturalara artık para ödenmeyecek