Kızının kedi sahiplendiği gören anne şoke oldu: "Nereden buldun bu cimcimeyi?"

Kızının eve kedi getirdiğini fark eden bir anne, neye uğradığına şaşırdı. Kızına "Allah belanı vermeye senin" diye tepki gösteren kadının kediye bakıp "Nereden buldun bu cimcimeyi?" diye sorması ise izleyenleri güldürdü.

Videoda, küçük kedinin mahsun bakışları kalpleri eritirken evinde kedi istemediğini söyleyerek odayı terk eden kadının videosu, milyonlarca kişi tarafından izlenerek viral oldu. Kızının sosyal medyada yeni bir video paylaşmasıyla kadının, kediyi kısa sürede kabul edip sevmeye başladığı görüldü. Hayvanseverlerin içine su serpen bu paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu.