Almancılar neden Erdoğancı. Videoyu izleyin anlayın. Övdükleri Türkiye'de bakın neden yaşamıyorlar

Editör: Osmancan EROK

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'n8e 6 gün kala yurt dışında başlayan oy verme işlemi sürüyor. 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erecek.

Sade Vatandaş isimli bir youtube kanalına konuşan bir vatandaş, yurt dışında ikamet edip Türkiye'nin kaderini belirleyen gurbetçilere isyan etti.

Gurbetçi kişinin karşısına geçen vatandaş, "Avrupa'da yaşayan sağcısı solcusu fark etmiyor. Onların Türkiye'nin kaderini belirleyecek oyu kullanmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaş sözlerine şöyle devam etti:

"Peki sana şunu soracağım. Almanya'dan geldiğini söylüyorsun. Tenzih ediyorum senin için söylemiyorum. Oradan Türkiye'ye bakış açın orda sen kendi kazancına göre buranın ekonomisinin çok iyi olduğunu çok iyi bir milliyetçi olduğunu söylüyorsun ve burada bazı yanlışları bakıyorsun sadece görmüyorsun.

"TÜRK VATANDAŞLIĞINI KABUL ETMEZLER"

Bende onlara her zaman şunu söylüyorum; Türkiye bu kadar ekonomik yönden gerçekten cennet bir şeyse senin ne işin var Almanya'da? Çık gel ülkene. Ülkende yaşa. Bugün eğer ki Alman hükümeti veyahut da Avrupa'daki hükümetler bizim orada yaşayan gurbetçilerimizin tenzih ettiklerim mutlaka vardır.

O bakanlara diyorum görenlere demiyorum. Bir seçenekleri deseler ki ya Türk vatandaşlığını kabul edeceksin ya bu ülkenin vatandaşlığını kabul edeceksin. Emin ol ki Türk vatandaşlığını kabul etmezler."

Röportaj yapan kişi gurbetçiye "Doğru mu" sorusunu yönetti. Ardından da "Yüzde 100 doğru" cevabını aldı.

"OY KULLANMAMASI GEREKİYOR"

Aynı vatandaş konuşmasını şöyle sonlandırdı: "Sıkıştılar mı ne diyorlar. Ben diyorum çık gel ülkene o zaman diyor ki; e benim orada düzenim var. Niye o zaman oradan buraya gelip oy kullanıyorsun? Kullanma. Hayır bir kere onu da yasak etmeleri lazım. Avrupa'da yaşayan sağcısı solcusu fark etmiyor. Onların Türkiye'nin kaderini belirleyecek oyu kullanmaması gerekiyor."