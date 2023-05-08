Almancılar neden Erdoğancı. Videoyu izleyin anlayın. Övdükleri Türkiye'de bakın neden yaşamıyorlar

Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilere hitap eden kişi "Türkiye ekonomik yönden cennetse senin ne işin var Almanya'da? Çık gel ülkene. Avrupa'da yaşayanların Türkiye'nin kaderini belirleyecek oyu kullanmaması gerekiyor" dedi.

Almancılar neden Erdoğancı. Videoyu izleyin anlayın. Övdükleri Türkiye'de bakın neden yaşamıyorlar

Editör: Osmancan EROK

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'n8e 6 gün kala yurt dışında başlayan oy verme işlemi sürüyor. 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erecek.

Sade Vatandaş isimli bir youtube kanalına konuşan bir vatandaş, yurt dışında ikamet edip Türkiye'nin kaderini belirleyen gurbetçilere isyan etti.

Gurbetçi kişinin karşısına geçen vatandaş, "Avrupa'da yaşayan sağcısı solcusu fark etmiyor. Onların Türkiye'nin kaderini belirleyecek oyu kullanmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaş sözlerine şöyle devam etti:

"Peki sana şunu soracağım. Almanya'dan geldiğini söylüyorsun. Tenzih ediyorum senin için söylemiyorum. Oradan Türkiye'ye bakış açın orda sen kendi kazancına göre buranın ekonomisinin çok iyi olduğunu çok iyi bir milliyetçi olduğunu söylüyorsun ve burada bazı yanlışları bakıyorsun sadece görmüyorsun.

"TÜRK VATANDAŞLIĞINI KABUL ETMEZLER"

Bende onlara her zaman şunu söylüyorum; Türkiye bu kadar ekonomik yönden gerçekten cennet bir şeyse senin ne işin var Almanya'da? Çık gel ülkene. Ülkende yaşa. Bugün eğer ki Alman hükümeti veyahut da Avrupa'daki hükümetler bizim orada yaşayan gurbetçilerimizin tenzih ettiklerim mutlaka vardır.

O bakanlara diyorum görenlere demiyorum. Bir seçenekleri deseler ki ya Türk vatandaşlığını kabul edeceksin ya bu ülkenin vatandaşlığını kabul edeceksin. Emin ol ki Türk vatandaşlığını kabul etmezler."

Röportaj yapan kişi gurbetçiye "Doğru mu" sorusunu yönetti. Ardından da "Yüzde 100 doğru" cevabını aldı.

"OY KULLANMAMASI GEREKİYOR"

Aynı vatandaş konuşmasını şöyle sonlandırdı: "Sıkıştılar mı ne diyorlar. Ben diyorum çık gel ülkene o zaman diyor ki; e benim orada düzenim var. Niye o zaman oradan buraya gelip oy kullanıyorsun? Kullanma. Hayır bir kere onu da yasak etmeleri lazım. Avrupa'da yaşayan sağcısı solcusu fark etmiyor. Onların Türkiye'nin kaderini belirleyecek oyu kullanmaması gerekiyor."

gurr.jpg

gurbet.jpg

ulke.jpg

aaa.jpg

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Nagehan Alçı yüzüne karşı söylenen bu sözlere ne yaptı? 'Rasim’in videolarını gördün mü Nagehan? Montaj montaj' dendi Güncel
Nagehan Alçı yüzüne karşı söylenen bu sözlere ne yaptı? 'Rasim’in videolarını gördün mü Nagehan? Montaj montaj' dendi
Mardinli gencin vücudunda 28 yıldır çıkan yaralar hayatını kâbusa çevirdi Sağlık
Mardinli gencin vücudunda 28 yıldır çıkan yaralar hayatını kâbusa çevirdi
ABD ve Kanada'da Türkiye'deki genel seçimler için oy kullanma işlemi tamamlandı Dünya
ABD ve Kanada'da Türkiye'deki genel seçimler için oy kullanma işlemi tamamlandı
Rüyada halı görmek ne demek? Rüyada halı görmenin anlamı nedir? Rüya Tabirleri
Rüyada halı görmek ne demek? Rüyada halı görmenin anlamı nedir?
Kızılay yöneticisinden skandal İmamoğlu paylaşımı Güncel
Kızılay yöneticisinden skandal İmamoğlu paylaşımı
BBC spikeri canlı yayında olduğunu unutunca fena yakalandı Dünya
BBC spikeri canlı yayında olduğunu unutunca fena yakalandı
Mustafa Hoş: İnsan yaşarken ancak bu kadar çürür. AKP'li vekil "kuru ekmek yiyorlarsa aç değiller demektir" demişti Kitap
Mustafa Hoş: İnsan yaşarken ancak bu kadar çürür. AKP'li vekil "kuru ekmek yiyorlarsa aç değiller demektir" demişti