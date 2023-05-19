Almancı kadından utanç verici açıklama: Euro ile gelip Türkiye'de paşalar gibi yaşıyoruz

Türkiye'nin 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Adaylardan hiçbirinin yüzde 50 + bir oy oranına ulaşamamasının ardından seçimler ikinci tura kaldı.

28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandıklar yeniden kurulacak ve pusulada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alacak.

Sosyal medyada Almanya’da yaşayan bir gurbetçinin seçimlere dair yaptığı yorum ise sosyal medyada yoğun tepki çekti.

“TÜRKİYE’DE PAŞALAR GİBİ YAŞIYORUZ”

Almanya'da yapılan sokak röportajında Erdoğan'a neden oy verdiğini açıklayan gurbetçi "İnşallah doğru oy kullanmışımdır. Biz Almanya'da yaşıyoruz, hiçbir şey bilmiyoruz. Euro ile gelip Türkiye'de paşalar gibi yaşıyoruz. Türkiye'de olanların tabi ne yaşadığını bilemeyiz. Duyduklarımıza göre... Haklarını helal etsinler" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem oldu. Gurbetçinin açıklamalarına çok sayıda tepkili yorum geldi.