Almancı kadından utanç verici açıklama: Euro ile gelip Türkiye'de paşalar gibi yaşıyoruz

Almanya'da Erdoğan'a neden oy verdiğini açıklayan gurbetçinin ifadeleri tepki çekti. Türkiye'de Euro ile paşalar gibi yaşadığını söyleyen kadın Türkiye'de yaşayanlardan helallik de istedi.

Almancı kadından utanç verici açıklama: Euro ile gelip Türkiye'de paşalar gibi yaşıyoruz

Türkiye'nin 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Adaylardan hiçbirinin yüzde 50 + bir oy oranına ulaşamamasının ardından seçimler ikinci tura kaldı.

28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandıklar yeniden kurulacak ve pusulada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alacak.

Sosyal medyada Almanya’da yaşayan bir gurbetçinin seçimlere dair yaptığı yorum ise sosyal medyada yoğun tepki çekti.

“TÜRKİYE’DE PAŞALAR GİBİ YAŞIYORUZ”

Almanya'da yapılan sokak röportajında Erdoğan'a neden oy verdiğini açıklayan gurbetçi "İnşallah doğru oy kullanmışımdır. Biz Almanya'da yaşıyoruz, hiçbir şey bilmiyoruz. Euro ile gelip Türkiye'de paşalar gibi yaşıyoruz. Türkiye'de olanların tabi ne yaşadığını bilemeyiz. Duyduklarımıza göre... Haklarını helal etsinler" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem oldu. Gurbetçinin açıklamalarına çok sayıda tepkili yorum geldi.

İlgili Haberler
AKP'li vatandaş: Elektrik yok, su yok. Çözeceğiz deyip yalan söylüyorlar. Yine de Erdoğan
Almancılar neden Erdoğancı. Videoyu izleyin anlayın. Övdükleri Türkiye'de bakın neden yaşamıyorlar
Genç gurbetçi yalancı gurbetçileri rezil etti: Buraya gelen Almancıların hiç konuşma hakkı yok
Öne Çıkanlar
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
Son Haberler
Korumalar yalnız bırakınca Biden yine çakılıyordu Dünya
Korumalar yalnız bırakınca Biden yine çakılıyordu
Fatih Terim Avrupa'ya gidiyor. Hollanda basınından flaş iddia Spor
Fatih Terim Avrupa'ya gidiyor. Hollanda basınından flaş iddia
Volkswagen Golf’un Mayıs ayı fiyatları açıklandı. İşte zamlı liste Teknoloji - Otomotiv
Volkswagen Golf’un Mayıs ayı fiyatları açıklandı. İşte zamlı liste
Hatıran Yeter filminden ilk set pozu geldi Magazin
Hatıran Yeter filminden ilk set pozu geldi
Rusya Greenpeace örgütünü faaliyetleri istenmeyen kuruluş ilan etti Dünya
Rusya Greenpeace örgütünü faaliyetleri istenmeyen kuruluş ilan etti
Aydın'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı Güncel
Aydın'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
İstanbul Havalimanı’nda oy verme işlemi başladı Güncel
İstanbul Havalimanı’nda oy verme işlemi başladı