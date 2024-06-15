Almanya İskoçya'yı paramparça etti

Beklediğimiz an geldi!

Türkiye'nin de yer aldığı Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) başladı.

Turnuvanın ev sahibi Almanya, Allianz Arena'da İskoçya ile karşı karşıya geldi.

Almanya EURO 2020'de gruptan 2. olarak çıkmış ve son 16'da İngiltere'ye 2-0 kaybederek elenmişti.

Bu sene kendi evinde iddialı bir turnuva geçirmek istiyordu Almanya.

İskoçya karşısında maça da iyi başladılar.

Yarı sahasına kapanan İskoçya, maçın henüz 10. dakikasında golü kalesinde gördü.

Kimmich'in sağ kanattan içeri çevirdiği topa Wirtz, gelişine çok düzgün vurdu.

Kaleci Gunn'un müdahalesi yetersiz kaldı ve top ağlarla buluştu.

Almanlar topa hükmetti adeta. İskoçların topla oynamasına müsade etmediler.

Bu golden 9 dakika sonra, dakika 19'da Musiala sahneye çıktı ve maçın başlarında skor 2-0'a geldi.

Ceza sahası içinde Kai Havertz topu Musiala'ya bıraktı ve Musiala da penaltı noktasının yakınından topu tavana astı.

Daha konuşmak için çok erken ama Almanya eski günlerine geri döndüğünün sinyallerini verdi gibi.

Tabi bunu daha güçlü rakiplerle karşılaştığı zaman daha net söyleyebiliriz.

26. dakikada Almanya'da Musiala yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi ancak VAR'a giden hakem pozisyonun ceza sahası dışında olduğunu gördü. Penaltı iptal edildi.

ALMANYA ÜÇLEDİ İSKOÇYA 10 KİŞİ KALDI

Akın akın gelen Almanya, 44'te İlkay Gündoğan'a yapılan müdahale sonrası penaltı kazandı.

İskoçya'da Porteous, yaptığı sert faulün ardından kırmızı kartla cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Topun başına geçen Havertz, skoru 3-0'a getirdi.

İlk yarıda şov yaptı Almanya. Rakibine isabetli şut bile çektirmedi.

Yüzde 69'a 31'lik oranla üstünlüğü eline aldı.

Almanya, ilk yarıdaki iyi oyununu sürdürdü ve İskoçya yarı alanına yerleşti ve pas yaparak boşluk aradı.

Yaptıkları birkaç etkili deneme sonrası Almanya farkı 4'e çıkaran golü buldu.

Oyuna 63. dakikada giren Füllkrug, 68. dakikada attığı golle skoru 4-0'a getirdi.

Oyundan memnun olan Alman taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.

Daha sonrasında 72. dakikada bir gol daha attı Füllkrug ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Oyuna girdikten sonra büyük etki yarattı Füllkrug.

Takım zaten öndeyken oyuna daha da hareketlilik kattı.

İSKOÇYA'NIN GOLÜNÜ ALMANYA ATTI!

İskoçya, 87. dakikada Rüdiger'in kendi kalesine attığı gol ile durumu 4-1'e getirdi.

Ardından 90+3'te Emre Can'ın attığı gol skoru belirleyen gol oldu ve maç 5-1 tamamlandı.

Turnuvaya çok iyi ve etkili başladı Almanya.

Bakalım bu formunu diğer maçlara taşıyabilecekler mi?